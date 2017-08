Irák vyslal letectvo do boje o západoirácké město Tal Afar, vytlačuje IS ze země

BAGDÁD Irácké letectvo zahájilo nálety na západoirácké město Tal Afar, v němž jsou ještě radikálové z Islámského státu (IS). Oznámil to v úterý mluvčí iráckého ministerstva obrany. Do bojů chtějí podle předchozích informací zasáhnout i šíitské oddíly.

Tal Afar leží asi 80 kilometrů západně od Mosulu, který armáda osvobodila po devítiměsíčním boji v červenci. Irácká vláda tehdy oznámila, že příštím cílem bude osvobození Tal Afaru, do nějž prchali bojovníci IS z osvobozených částí Iráku.



Mluvčí ministerstva obrany Muhammad Chadarí řekl, že pozemní bitva o Tal Afar začne po ukončení leteckých operací.

Mluvčí irácké armády prohlásil, že skutečná bitva o město se teprve chystá. „Připravujeme se, nálety je (IS) mají vyčerpat a zaměstnat. Cílíme na jejich velitelství a kontrolní centra, na skladiště. Čekáme, až nejvyšší velitel armády (premiér Hajdar Abádí) vydá rozkaz k zahájení rozhodující bitvy,“ uvedl mluvčí.

Generál Nadžím Džabúrí v červenci odhadoval, že je v Tal Afaru 1500 až 2000 členů IS, a to zřejmě včetně rodin, které radikály podporují. Podle generála bude boj o Tal Afar snadný, protože zbylí bojovníci IS a jejich příbuzní jsou „demoralizovaní a vyčerpaní“.

Jedny z posledních pozic IS v Iráku

Mluvčí mezinárodní koalice, jež irácké armádě pomáhá v boji proti IS, Ryad Dillon naopak minulý týden prohlásil, že očekává obtížný boj, který má IS vykořenit a připravit o poslední pozice v Iráku.



IS začal obsazovat sever Iráku a také Sýrie v roce 2014 a vyhlásil na obsazených územích chalífát. Před příchodem IS měl Tal Afar asi 200 000 obyvatel, z nichž většina byli šíité a etničtí Turkmeni.

Do bojů o Mosul se kromě irácké armády zapojila také policie a kurdské oddíly. Šíitské jednotky pomáhaly osvobozovat venkovské oblasti, ale do bojů v městských částech nasazeny nebyly.

Mluvčí těchto oddílů, z nichž některé se hlásí k Íránu, v pondělí řekl, že šíité budou o Tal Afar bojovat.

Iráčané viní šíitské milice z páchání krutostí na místním sunnitském obyvatelstvu při bojích proti IS. Ohlášené nasazení šíitů do bitvy o Tal Afar se podle agentury AP nebude líbit Turecku. Jeho premiér Binali Yildirim opakuje, že vojenské operace kolem Mosulu by neměly vést k žádným demografickým změnám.

IS je v Iráku přítomen ještě v Havídži, která leží 300 kilometrů severně od Bagdádu v provincii Kirkúk, a také na některých místech západní provincie Anbár, zejména poblíž syrské hranice.