V Mosulu začala ‚matka všech bitev‘. Pokud IS prohraje, bude to začátek jeho konce

Takové je rozložení sil v bitvě o severoirácký Mosul, největší město, kterého se zmocnili teroristé z IS. Experti se shodují, že pokud islamisté bitvu prohrají, bude to v Iráku znamenat začátek jejich konce. Právě v Mosulu, který je důležitou dopravní i obchodní tepnou a poblíž něhož leží ropná pole, vyhlásil před dvěma lety abú Bakr Bagdádí samozvaný chalífát.

Po pondělním vyhlášení dlouho očekávané ofenzivy zahájily irácké a kurdské síly první fázi operace. V ní hodlají obklíčit město a zabránit případnému útěku džihádistů zejména na západ do Sýrie. Z východu se k městu blížili pešmergové, kteří během pondělí osvobodili hned několik vesnic, jejich velitelé, stejně jako iráčtí generálové, však hlásili urputný odpor IS.

Sebevražední atentátníci a hořící ropné vrty

Islamisté své protivníky ostřelovali a vysílali proti nim sebevražedné atentátníky v autech naplněných výbušninami. V blízkosti města také zapálili několik ropných vrtů, aby kouř znesnadnil letecké bombardování z koaličních letounů.

Ve druhé fázi by do města měli vstoupit iráčtí vojáci podporovaní iráckými protiteroristickými jednotkami, které se už osvědčily při osvobozování Ramádí či Fallúdže.

Velkým tématem nadcházející bitvy bylo dlouho angažmá šíitských milicí. Mosul je totiž převážně sunnitské město a například při osvobozování Fallúdže od IS se mnozí provládní šíitští bojovníci mstili na sunnitských obyvatelích města za zločiny islamistů. Podle červencových údajů OSN jen ve Fallúdži unesli 640 sunnitských mužů a chlapců, okolo 50 dalších pak milicionáři popravili nebo umučili k smrti.

Tentokrát ale irácké úřady tvrdí, že se podobný scénář opakovat nebude. Šíité sice budou při osvobozování města hrát svou roli, přímo do Mosulu by ale jejich jednotky vstupovat neměly. Místo toho se přesunou do menšího města Havídža asi 100 kilometrů od Mosulu. Tento krok byl prý výsledkem tvrdých jednání, podle nejmenovaného diplomata citovaného agenturou Reuters panují obavy, že se menší město zločinům a sektářskému násilí nevyhne. Mluvčí lidových mobilizačních sil (PMF) ale tvrdí, že se civilisté nemají čeho bát: „Naší rolí je osvobodit je od tyranie Dá’iš (arabská zkratka pro IS). Jsme jejich bratři, ne nepřátelé.“

Zastavit by se měli později i Kurdové, město samotné má podle Bagdádu osvobodit irácká armáda. Očekává se, že to nebude dřív než koncem roku.

Sto tisíc uprchlíků

Matka všech bitev, jak boj o Mosul pateticky nazývají Iráčané, může vyvolat další mohutný exodus uprchlíků. Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) včera varoval, že by v prvních dnech ofenzivy mohlo z města uprchnout až sto tisíc lidí. Světová organizace proto vyzvala státy, aby shromáždily dodatečných 61 milionů dolarů na nákup stanů a zimního vybavení do uprchlických táborů.

Lisa Grandeová, humanitární koordinátorka OSN, předpokládá 200 tisíc uprchlíků během prvních pár týdnů. Exodus prý může začít už během týdne.

Irácká armáda už ve snaze předejít hromadnému útěku civilistů vyzývala obyvatele Mosulu prostřednictvím rádia, aby zůstali doma. Nad městem také letouny shazovaly tisíce letáků s podrobnými instrukcemi, z nichž citoval list New York Times: lidé si mají zalepit okna, vypnout přívody plynu, ukrýt peníze a cennosti a zůstat v dolních patrech domů. Zvláštní vzkaz je pak určen mladým mužům – až bitva začne, povstaňte proti Islámskému státu.