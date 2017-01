IS ukázal novou zbraň: bombardovací drony. Zabíjí s nimi u Mosulu

Podle specialistky na terorismus Rity Katzové ze SITE Intelligence Group ukazují videa zveřejněná IS bombardování pozemního cíle a v dalším videu i vypouštění dronu z ruky maskovaným džihádistou. Dron má rozpětí křídel zhruba 1,8 metru. Katzová míní, že použití UAV (Unmanned Aerial Vehicle - bezpilotního letadla) může být doplněním taktiky sebevražedných útoků, které však dokáží vyvolat větší výbuch než bomba z dronu.



Na videu zveřejněném v úterý je také vidět, že IS používá k sebevražedným útokům i chlapce, kteří nevypadají na více než 14 let.

O tom, že IS používá drony i k boji, se spekuluje už zhruba půl roku. 2. října v severním Iráku došlo u města Irbil k útoku dronu, který zabil dva bojovníky kurdských Pešmergů a zranil dva příslušníky francouzských elitních protiteroristických jednotek. Jeden z francouzských „speciálů“ podle deníku Le Monde bojoval v nemocnici o život.



Šlo tehdy zřejmě o první smrtící útok podobného typu. Teroristé IS použili k zásahu proti západním jednotkám dron, který jinak běžně používají západní státy v boji s džihádisty.



V posledních týdnech IS nasadil drony v boji o město Mosul. Americké velitelství minulý týden v prohlášení uvedlo, že za „poslední dva měsíce koaliční síly pozorovaly nejméně jeden dron operující každý den kolem Mosulu. Koalice zasáhla mnoho cílů, o kterých se domníváme, že to byla bezpilotní letadla.“

Islámský stát také drony masivně používá k natáčení svých propagandistických videí. Využívá je ale kromě bombardování i k dalším bojovým operacím. „Navádí jimi sebevražedné útočníky či auta naložená výbušninami. Používá je i k průzkumu našich jednotek,“ řekl serveru Al Jazeera generál iráckých protiteroristických jednotek Abdul Wahab al-Saadi.

„Novou taktikou jsou ozbrojené drony. Ať už ty, které vypouští bomby, nebo ty, ke kterým je bomba připevněna a při explozi dojde i ke zničení dronu,“ vysvětlil al-Saadi.

1) Breaking: New #ISIS vid shows aerial shots of suicide ops, fighters launching UAV w 5-6 ft wingspan & dropping bombs on targets on ground pic.twitter.com/NcYfHZjLE9