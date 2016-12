Do syrské Palmýry pronikli islamisté. Syrská armáda tam vyslala posily

Omar Sanadiki , Reuters Historické syrské město Palmýra. | foto:

DAMAŠEK Radikálové z takzvaného Islámského státu (IS) v sobotu ovládli většinu historického syrského města Palmýra, kam předtím armáda vyslala posily. Uvedla to exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) i rebelové. Vládní síly s islamisty svedly na jaře o Palmýru prudké boje a podařilo se jim členy IS vyhnat, v sobotu je však nepřítel zaskočil.

Bojovníkům IS se podařilo proniknout přes nepříliš silnou obranu syrské armády a ovládli strategicky důležité kopce okolo města, uvedl podle agentury Reuters zástupce SOHR. Radikálové nejprve získali severozápadní část města a boje se přesunuly směrem k jeho centru, jehož větší část už má rovněž pod kontrolou IS. SOHR sleduje dění v Sýrii z Británie a tvrdí, že má v terénu síť informátorů. Existují podle ní vážné obavy o život a bezpečí obyvatel Palmýry, z nichž řada podporuje vládu prezidenta Bašára Asada. Velitel jedné z povstaleckých skupin z okolí Aleppa předtím řekl, že útok islamistů na Palmýru syrskou vládu přiměl, aby k ohroženému městu vyslala vojáky od Aleppa. Švýcarsko přijme dalších 2000 zranitelných uprchlíků ze Sýrie Vládní síly podle sobotního komuniké ruského ministerstva obrany ovládly 93 procent Aleppa. Civilisté nyní masově odcházejí z povstaleckých čtvrtí na východě města koridory, které zorganizovali Rusové. Armáda neupřesnila, odkud vzala posily, které vyslala k Palmýře. Islamisté slavné historické město Palmýra poprvé obsadili loni v květnu, syrská armáda ho s pomocí ruských letounů osvobodila letos v březnu. Ve čtvrtek tam ale ozbrojenci z IS znovu zaútočili na syrskou armádu, zabili desítky vojáků a přiblížili se na vzdálenost čtyř kilometrů od města. Radikálové se zmocnili obcí Kasr al-Halabát jihozápadně od Palmýry a Džabal Haján na západ od města a ještě dalších dvou vesnic severozápadně a severovýchodně od města. Ovládli také sila s obilím a některá ropná pole. V sobotu už pronikli přímo do města.

Koalice vedená Spojenými státy v pátek oznámila, že při rozsáhlém náletu zničila islamistům u Palmýry 168 kamionů s cisternami.

Krize v Sýrii začala v březnu 2011 občanskými protesty proti vládě prezidenta Bašára Asada, demonstranti požadovali demokratické a ekonomické reformy. Násilné potlačení prvních protestů pak vedlo k ozbrojenému povstání, které přerostlo v občanskou válku. Chaosu využili radikální islamisté z nejrůznějších skupin a hnutí k tomu, aby ovládli část Sýrie i sousedního Iráku. Boje v Sýrii si dosud podle odhadů vyžádaly přes 300 tisíc obětí. VIDEO: U Palmýry opět zuří boje, Islámský stát chce město zpátky