Mosul ukrýval radioaktivní materiál na špinavou bombu. Islamisté ho nejspíš přehlédli

MOSUL Bojovníci Islámského státu měli v Mosulu celou dobu na dosah radioaktivní kobalt 60. Ačkoliv mohli díky této látce vytvořit tzv. špinavou bombu, irácká armáda radioaktivní materiál po tříleté okupaci nalezla netknutý. Islamisté nejspíš o látce nevěděli nebo ji nedokázali získat ze strojů.

Když v roce 2014 dobyli bojovníci Islámského státu (IS) irácké město Mosul, získali pod kontrolu i mnoho skladů se zbraněmi, bombami, raketami i bitevními tanky. Společně s nimi ale také radioaktivní materiál, který mohl posloužit k vytvoření tzv. špinavé bomby.

Podle deníku The Washington Post se v Mosulu nacházela v univerzitním skladu dvě zařízení s radioaktivním kovem kobalt 60, kterým se běžně během radioterapie zabíjejí rakovinotvorné buňky.

V rukou teroristů by však kobalt 60 mohl být základem smrtící zbraně. Ve špinavé bombě, kterou mohli islamisté sestrojit, se obvykle kombinují radioaktivní látky s konvenčními výbušninami, které svou explozí rozšíří radioaktivní materiál do okolí. Džihádisté však takovou zbraň zatím nevytvořili.

„Zatímco televizní stanice ukazovaly záběry triumfujících teroristů projíždějících po hlavních ulicích Mosulu, zpravodajské služby připravovaly seznam všech zbraní a bohatství, které džihádisté získali,“ píše The Washington Post.

Západní zpravodajské služby se po tři roky, během nichž Islámský stát město kontroloval, obávaly použití radioaktivního materiálu. Informace o přítomnosti radioaktivních látek v Mosulu však musely zůstat utajené, jelikož existovala možnost, že samotní bojovníci IS neměli ponětí, že se radioaktivní materiál na území města nachází.

Kobalt zůstal netknutý

Začátkem letošního roku byly o existenci kobaltu informovány i irácké vojenské jednotky, jelikož se boje o Mosul přesunuly do míst, kde byl radioaktivní kov naposledy uchováván před okupací IS. Obavy také podpořily zprávy o tom, že islamisté začali na univerzitě pracovat na nové zbrani.

Poté, co irácké vojenské jednotky získaly kontrolu nad univerzitním kampusem, zjistily k překvapení všech zpravodajců, že kobalt zůstal netknutý na svém místě.

Podle amerických armádních a jaderných expertů mohli mít džihádisté problém rozložit těžké obložení strojů, vnichž se radioaktivní látka nachází, aniž by se sami vystavili smrtelné dávce radiace.

Podle iráckých důstojníků však nemuseli bojovníci IS stroje vůbec objevit. Oba přístroje byly již několik let vyřazené a uskladněné ve skladech ve východní části města dál od Mosulské univerzity.

„Stroje jsou v současnosti v zabezpečeném skladu a podle našich závěrů nebyly použity Islámským státem,“ uvedl zástupce ministra zdravotnictví Laith Hababa.

Cílem je vyvolat paniku

K výrobě špinavé bomby se obvykle používají prvky kobalt 60, či cesium 137. Podle americké Národní regulační komise by radioaktivní prvky ve špinavé bombě nezpůsobily smrt ani nemoci. Většinu škody by udělaly konvenční výbušniny. Bomba by však měla velký psychologický dopad, vyvolala by paniku a strachu.

Špinavé bomby obsahující cesium-137 vznikly zatím pouze dvě a žádná z nich nebyla odpálena. V roce 1995 zakopali čečenští separatisté bombu v Izmajlovském parku v Moskvě. V roce 1998 taktéž Čečenci schovali bombu nedaleko vlakové stanice v Grozném.

V roce 2004 byl ve Velké Británii zadržen britský občan Dhiren Barot s několika společníky. Byl obviněn ze snahy poškodit veřejnost za pomoci radioaktivního materiálu a v roce 2006 odsouzen na doživotí. Podle vyšetřovatelů vytvořil Barot návod, jak připravit špinavou bombu, která měla za cíl způsobit zranění, strach, teror a chaos, spíše než zabíjet.

V jiném případě zatkla v roce 2004 britská policie britského občana Salahuddina Amina, který se pokoušel získat radioizotopovou bombu od ruské mafie v Belgii. Podle soudu měl mít kontakty s al-Káidou.