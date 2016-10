Islámská móda nabírá v Turecku na síle, firmě nahrává zákaz burkin ve Francii

V Turecku, které je převážně muslimskou zemí a kterému vládne Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zaznamenává toto odvětví zavádějící rovnováhu mezi módou a náboženskými hodnotami čím dál tím větší úspěch. Islámský módní trh by mohl podle rady islámské módy a designu se sídlem v Dubaji vydělat v příštích letech kolem 500 miliard dolarů (12 bilionů korun).



V ateliéru se namalované a elegantně se nesoucí modelky snaží vystavit na odiv oblečení, aniž by ukazovaly kromě obličeje a rukou také tělo. V dnešní nabídce jsou dlouhé tuniky a zářivé večerní šaty doplněné botami na vysokém podpatku. Střih je prostý, ale barvy jsou živé.



Fotografie budou publikovány v katalogu Modanisa, což je prodejní web věnovaný turecké islámské módě. Zprovozněn byl v roce 2011 a za několik let se stal jedním z nejvýznamnějších v módním průmyslu. Modanisa nabízí 30.000 produktů 300 značek, ať už jde o denní oblečení, sportovní potřeby, večerní šaty, boty a jiné doplňky. Své zboží dodává do 75 zemí.

Podle šéfa společnosti Kerima Tureho kdysi nebyl rozdíl v oblékání mezi pětadvacetiletou a padesátiletou ženou, protože nebylo na výběr. Stránky Modanisa podle něj umožnily situaci změnit.

Na svém webu mimo jiné nabízí i plavky zahalující tělo, tedy burkiny, o nichž se vedou vášnivé spory ve Francii, kde se je některá města snažila zakazovat, než jim to soudy znemožnily. Tyto plavky se prodávají za 27 až 99 eur (730 až 2680 Kč).

Podle Tureho jde o otázku volby, nikoliv symbolu. „Nechápu, jak může země, jejíž svoboda je jedním z jejích pilířů, zakazovat islámské plavky,“ dodal. Od doby, co se na burkiny právě kvůli sporům obrátila pozornost, se podle něj objednávky z Francie zvýšily o 15 až 20 procent.



V Istanbulu, který si klade za cíl stát se centrem obchodu, se konala poprvé v květnu módní přehlídka věnovaná islámské módě. Podle návrháře Osmana Özdemira zažívá tento sektor vzestup již několik let a posílil ho i příchod světových značek na trh. Dolce & Gabbana představila letos pro muslimské zákaznice na Blízkém východě sbírku šatů zvaných abája a hidžáb, které zakrývají vlasy. „Věřím, že Istanbul bude udávat tón islámské módy,“ zažertoval Özdemir.

Na konci srpna turecká vláda umožnila poprvé policistkám v uniformě nosit závoj. Pro indonéskou poradkyni a designérku Franku Soeriovou, která se podílela na organizaci týdne módy v Istanbulu, není islámský způsob určen k tomu, aby povzbuzoval ženy k zahalování, ale aby se prosazovaly ve svém vlastním módním stylu.

„Naše poselství je říci, že jsme skromné a chceme se samy zahalovat, ale také máme rády módu. Je to náš styl, je nutné jej přijmout,“ řekla Soeriová, která sama nosí černý závoj.



Ve čtvrti Fatih stojí islámské módní obchody jeden vedle druhého a řada billboardů vychvaluje ochranný oděv. „Zakryla jsem si hlavu před třemi lety, ale nechtěla jsem se oblékat jako moje matka,“ říká šestnáctiletá Seyma. „Dnes už seženu všechny šaty, které chci,“ dodává. Turistky z arabských zemí rozšiřují istanbulskou klientelu. „Seženu tady všechno na každý den, kalhoty, trička a mnoho dalších věcí. Nemám nic a všechno nakoupím tady,“ řekla Dalia, mladá žena ze Saúdské Arábie.

Napodobeniny

Tento módní trend má ale i své odpůrce, kteří věří, že móda, i ta nejskromnější, je neslučitelná s přikázáními islámu. „Islám káže o ctnostné muslimské identitě a spotřebě podle potřeby. Ale móda je pravý opak, vytváří bludný kruh, který podporuje konzumní způsob života,“ tvrdí Hülya Şekerciová z konzervativního sdružení Özgür-Der. „A oblečení navržené podle této módy se neslučuje s naším způsobem odívání. To je důvod, proč jsme proti módě a módním přehlídkám,“ upozorňuje.



Profesor politologie na Bosporské univerzitě v Istanbulu Hakan Yaldiz má o tvořivosti islámské módy pochybnosti. „Často jde o čistou napodobeninu: designéři vezmou normální šaty, které zahalí až po krk, aby to bylo v souladu s islámskými normami,“ řekl. „Bude to trvat nejméně 20 let, než se uvidí, zda se objeví Versace islámské módy,“ dodal.