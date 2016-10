Islámský stát se připravuje na obranu iráckého Mosulu. Trénuje sebevrahy a malé děti

Bojovník Islámského státu | foto: Reuters

BAGDÁD/ANKARA Bojovníci Islámského státu (IS) zaminovali irácký Mosul, vykopali pod ním tunely a využívají děti jako agenty. S odvoláním na irácké a americké představitele o tom ve středu informovala agentura Reuters. Irácká armáda několik měsíců připravuje ofenzivu proti IS v druhém největším iráckém městě, podle vlády by měla začít v krátké době.

Turecký vicepremiér Numan Kurtulmuş ve středu řekl, že Turecko se mosulské operace zúčastní, pokud do ní nebudou zapojeny syrské kurdské milice YPG. Turecko je řadí k teroristickým skupinám.

Mezi Irákem a Tureckem panuje napětí kvůli přítomnosti tureckých vojáků na iráckém území. Ankara tvrdí, že jsou tam, aby pomáhali cvičit irácké vojáky k bojům proti IS, Bagdád ale trvá na tom, že k turecké misi nedal svolení. Přítomnost Turků považuje za porušení suverenity. Kurtulmuş dnes ujistil, že turečtí vojáci ve výcvikovém táboře Bašika zůstanou, dokud nebude IS vytlačen z Mosulu. Podle agentury Reuters má Turecko na iráckém severu 2000 vojáků. Po sestřelení stíhačky se Rusko a Turecko ignorovali. Proč jsou Putin a Erdogan zase přátelé? Do turecko-iráckého sporu se vmísily v úterý USA. Jejich ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, v němž se uvádí, že všechny zahraniční jednotky by měly v Iráku působit jenom ve spolupráci a se souhlasem tamní vlády. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v úterý k napětí přispěl výrokem, že Turecko nemůže být vyloučeno z osvobozovací operace v Mosulu a že své vojáky z Bašiky nestáhne, jelikož turecká armáda nebude přijímat rozkazy z Bagdádu. Ještě předtím Ankara vyvolala v Bagdádu bouři tvrzením, že zapojí-li Irák do boje o převážně sunnitský Mosul šíitské milice, vyvolá válku mezi sunnity a šíity. Agentura Reuters získala informace o situaci v Mosulu a podle svědků tam IS připravuje sebevražedné atentátníky. Umístil výbušniny pod mosty a znásobil hlídky. Členové islámské radikální organizace si prý oholili plnovousy, aby splynuli s ostatní populací. Vykopali také tunely, často mění svá velitelská stanoviště a hrozí smrtí všem, kdo budou hovořit o „osvobození“ Mosulu. Ve městě je podle jednoho svědka vidět i osmileté děti s pistolemi. Dostaly za úkol získávat informace o občanech a předávat je IS. „Pohled na to, jak se z mosulských dětí stávají budoucí teroristé, je srdcervoucí. Řekl jsem svému sedmiletému synovi vše o autismu a poučil ho, aby se vyhnul naverbování tím, že bude předstírat duševní chorobu,“ řekl jeden svědek agentuře Reuters. Humanitární organizace předpovídají velkou uprchlickou vlnu, v prvních dvou týdnech po zahájení bojů z Mosulu podle nich uprchne 200 tisíc lidí.