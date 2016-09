Islámský stát už nemá v Iráku pod kontrolou žádné ropné vrty, tvrdí irácká vláda

Organizace Islámský stát si tak bude muset najít jiné zdroje příjmů, řekl agentuře Reuters představitel iráckých bezpečnostních složek. V oblastech, které dosud IS ovládá, podle něj tato teroristická organizace pravděpodobně zvýší daně a pokuty.



Iráckým silám zbývá podle Reuters dobýt ropné pole Nadžma nedaleko města Kajára. To ale islamisté nemohou kvůli vládní ofenzivě a leteckým úderům využívat.

Bojovníci IS začali obsazovat sever Iráku v létě 2014 a později v této oblasti a v částech Sýrie vyhlásili chalífát. Hlavním zdrojem příjmů je pro IS právě ropa, ale také výběr daní, vydírání a inkasování výkupného. V Sýrii má IS ropná zařízení stále pod kontrolou.