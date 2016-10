„Všichni zůstáváme doma, protože nevíme, co jiného dělat,“ uvedl v pondělí krátce po zahájení ofenzivy pětatřicetiletý muž, vystupující pod pseudonymem Abú Muhammad. Bojovníci IS brázdí ulice města na motocyklech a jsou vyzbrojeni lehkými i těžkými zbraněmi, dodal.



Letecké údery podle něj cílí přesně na pozice islamistů. Ti se ale „stěhují do domů civilistů a vměšují mezi řadové obyvatele“. Bojovníci IS tak například zřídili velký sklad improvizovaných výbušných zařízení v domě sousedícím s domem jeho bratrance. „Prosil jsem ho, aby i s rodinou odešel ke mně, protože ten dům by se mohl stát terčem koaličního náletu. Odmítl s tím, že to nechá osudu,“ dodal Muhammad.

Většina obyvatel Mosulu má podle něj Islámského státu už dost a přeje si, aby irácká armáda a kurdští bojovníci (pešmergové) město osvobodili co nejdříve. „Viděli jsme příliš mnoho stínání hlav, lidí utopených v klecích, shozených ze střech budov.... Já sám jsem před třemi měsíci viděl, jak (IS) svrhl muže ze střechy budovy poblíž úřadu guvernéra, týden jsem nemohl spát,“ dodal.

Americké letectvo shodilo na město letáky s výzvou, aby lidé zůstali doma a nepokoušeli se utéct. To by bylo stejně nemožné, dodal k tomu Muhammad. „Pro civilisty je těžké město opustit. Islámský stát vyhloubil příkopy kolem většiny čtvrtí, převážně na východě Mosulu.“ Pašeráci lidí vyhnali ceny do astronomických výšek a IS údajně okamžitě zastřelí každého, koho jeho bojovníci chytí při pokusu o útěk.

Dvaadvacetiletý Abú Sabra uvedl, že radikálové ve městě pálili pneumatiky, aby koaličním letounům znemožnili výhled. Na hlavních ulicích podle něj seřadili dopravní kontejnery, ale neví se proč. „Nejsou peníze. I když jídlo je levné, nemáme za co si ho koupit,“ dodal. Potvrdil také, že kdo se pokusí o útěk, je zastřelen.



Někteří jsou připraveni povstat

Někteří obyvatelé Mosulu jsou podle něj připraveni povstat proti IS, až nadejde čas. Ví o lidech, kteří mají doma schované zbraně a plánují přidat se k irácké armádě nebo pešmergům, až dorazí do města. Známkou rostoucího odporu vůči islamistům je podle něj také to, že řada lidí z jeho čtvrti i přes zákaz otevřeně používá mobilní telefon.

Člen někdejší městské rady Mosulu, který nyní žije v Irbílu, uvedl, že rada koalici ze všech sil pomáhá s označováním hustě osídlených čtvrtí, aby se tyto oblasti nestaly terčem náletů. Pomáhá i se zřizováním táborů pro uprchlíky. Jeho největší obavou bylo, že až bude město osvobozeno od IS, začnou se na místních lidech mstít šíitské milice. Proto rada vládě navrhla, aby těmto milicím zakázala účastnit se bojů o Mosul.

Mosulský inženýr Faváz Alí, který nyní žije v Turecku, řekl, že i jeho příbuzní v Mosulu mají obavy z šíitských milicí i z irácké armády, jež by mohly zatýkat i nevinné a obviňovat je z podpory IS.