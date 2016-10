‚Dojde k velkým změnám‘. Islandští Piráti míří do parlamentu a možná i vlády

Jak by vypadalo složení parlamentu podle posledního průzkumu? Nezávislá strana – 17 křesel jak se charakterizují: pravý střed, liberálně-konzervativní strana



co chtějí: růst silné islandské ekonomiky, vybudování lepší infrastruktury, vylepšení zdravotního systému, posílit vztahu s USA a Velkou Británií, zvýšit atraktivitu Islandu jako místa pro život a práci pro cizince Piráti – 12 křesel jak se charakterizují: strana s důrazem na lidská práva, svobodu internetu, nutnost přeměny demokracie – modernější, liberálnější, přímější



co chtějí: uvést v platnost novou Ústavu schválenou obyvateli v referendu z roku 2012 (posun blíže k přímé demokracii, právo obyvatel rozhodovat o přírodních zdrojích), transparentní systém rybářských kvót, restrukturalizaci zdravotního systému, učinit z Islandu vedoucí národ v oblasti ochrany svobody vyjadřování a informací, ochrany práv svobody na internetu, vylepšení pozice imigrantů

Zelení – 9 křesel jak se charakterizují: strana levice, založená na principech rovnosti, feminismu, pacifismu, udržitelného vývoje



co chtějí: zlepšení zdravotnictví a školství, vylepšení infrastruktury, včetně problému ubytování stále většího množství turistů

Strana obnovy - 7 křesel jak se charakterizují: pravý střed, liberální strana podporující rovnost, ekonomické svobody a spolupráci se západními zeměmi



co chtějí: referendum o vstupu do EU, reformu zemědělství a rybolovu, snazší život a studium pro cizince na Islandu Progresivní strana - 5 křesel jak se charakterizují: pravý střed



co chtějí: snížení daní pro skupinu s nižšími příjmy, zvýšení daní pro vyšší příjmové skupiny, zvýšení rozpočtu v resortu zdravotnictví

Sociální demokracie - 4 křesla jak se charakterizují: levý střed



co chtějí: přestavbu zdravotního systému, zlepšení kritické situace v oblasti pronájmu bytů, reformu rybářských kvót, referendum o vstupu do EU Světlá budoucnost - 4 křesla jak se charakterizují: optimistická, liberální, proevropská strana, klade důraz na zelenou politiku



co chtějí: zlepšit postup restrukturalizace bankovního systému, zjednodušení daňového systému, posílit prvky přímé demokracie, otevřít diskusi týkající se reformy Ústavy