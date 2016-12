Italský premiér Renzi po porážce v referendu nabídl demisi. Vládu povede do přijetí rozpočtu

To by se mělo stát nejpozději do konce roku. Podle spekulací médií by to ale poslanci mohli stihnout již tento týden.



Prezidentská kancelář Mattarellův krok zdůvodnila snahou o to, aby se země vyhnula zmatkům kolem případného odkladu schválení rozpočtu, což by vedlo například k rozpočtovému provizoriu. Prezident už předtím podle italské tiskové agentury ANSA upozornil, že parlament musí splnit svoje pracovní termíny a závazky.

Mattarella a Renzi se sešli už dopoledne, kdy premiér informoval hlavu státu o svých nejbližších záměrech.

Italové v neděli dostali v referendu možnost vyslovit se k navrhovaným ústavním změnám, které měly posílit Poslaneckou sněmovnu a omezit vliv Senátu. Při téměř sedmdesátiprocentní účasti jich skoro 60 procent změny zamítlo. Renzi, který svou politickou budoucnost s výsledkem referenda sám předem spojil, hned v noci oznámil, že odstoupí.

Zatím se neví, jak bude Mattarella postupovat po schválení rozpočtu. Jednou z možností je, že prezident pověří některého z levicových politiků sestavením dočasné vlády, která bude mít za úkol připravit nový volební zákon.

Nejčastěji se za možné Renziho nástupce označují ministr hospodářství a financí Pier Carlo Padoan, ministr kultury Dario Franceschini a předseda Senátu Pietro Grasso.

Populistické Hnutí pěti hvězd i hlavní opoziční pravicová formace Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho volají po předčasných volbách hned počátkem příštího roku.