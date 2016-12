Italský prezident pověřil sestavením nové vlády dosavadního ministra zahraničí

Paolo Gentiloni V čele italské diplomacie je Gentiloni od 31. října 2014. Nahradil Federiku Mogheriniovou, která se stala v nové Evropské komisi šéfkou unijní diplomacie.



Ve vládě působil již v letech 2006 až 2008, kdy v kabinetu premiéra Romana Prodiho zastával post ministra komunikací.



Jako ministr zahraničí například opakovaně žádal změnu azylové politiky Evropské unie a přerozdělení uprchlíků. K rozhodnutí obyvatel Británie o odchodu z EU řekl, že by to mělo být pro zbytek členů unie budíčkem. Podle něj by bylo nejhorším řešením, kdyby politici nechali unii padnout do delšího období nejistoty. Ve funkci například podpořil normalizaci vztahů mezi Kubou a Spojenými státy nebo hostil mezinárodní konferenci se zástupci soupeřících frakcí v Libyi.



Gentiloni je stejně jako končící premiér Matteo Renzi členem středolevé Demokratické strany (PD), a to od jejího vzniku v roce 2007. Předtím působil v politickém seskupení La Margherita, tato formace křesťanských demokratů levého středu byla v roce 2007 jedním ze zakladatelů Demokratické strany.