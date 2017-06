Izraelci tajně posílají peníze syrským rebelům. Bojí se, že by jinak měli Írán za humny

Velitelé izraelské armády jsou podle zjištění amerického listu v neustálém kontaktu s podobně postavenými představiteli syrských bojovníků. Podpora začíná s blíže nespecifikovanými platbami, které slouží k placení jednotek, nákupu munice a zbraní. Vyplývá to z hovorů s desítkami povstaleckých bojovníků, s nimiž se setkali pracovníci WSJ.

Izrael šel údajně tak daleko, že vytvořil speciální jednotku, která na podporu rebelů dohlíží. Kromě toho vyčlenil i vysoký obnos na poskytovanou pomoc, uvedl zdroj amerického deníku z izraelské armády.

Současná strategie v Golanských výšinách je nazývána politikou „dobrého sousedství“. To potvrdil i politolog a člen Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku Ehud Jaari. Podle něj začal Izrael strategii uplatňovat už za minulého ministra obrany Moše Jaalona, tedy zřejmě už od roku 2013, a pokračuje za jeho nástupce Avigdora Liebermana.

Tisíce dolarů pro ‚Rytíře Golanu‘

Pomoc Syřanům ze strany Izraele není novinkou. V roce 2013 se postaraly nemocnice židovského státu o 3 tisíce raněných Syřanů, z nichž mnozí náleželi k povstaleckým silám. Většinou se však izraelská asistence omezovala na humanitární pomoc civilistům u hranic v zimním období.

Nové informace však svědčí o tom, že jsou izraelské bezpečnostní složky mnohem více a koordinovaněji propojeny s rebely. „Izrael stál na naší straně hrdinským způsobem. Bez jeho pomoci bychom nepřežili,“ uvedl Moatasem al-Golani, mluvčí povstalecké skupiny zvané „Rytíři Golanu“.

Velitel Rytířů Golanu zvaný Abu Suhayb řekl WSJ, že jeho skupina dostává od Izraele asi 5 tisíc dolarů (téměř 118 tisíc korun) měsíčně. Skupina není napojená na Západem podporovanou Svobodnou syrskou armádu (FSA), proto odjinud ze Západu peníze nedostává.

K informacím o financování rebelů se nechtěla oficiální cestou vyjadřovat ani kancelář izraelského premiéra, ani armáda. „Jsme zaujatí ochranou hranic Izraele a bráněním teroristickým buňkám, aby se na nich usadily. Kromě toho poskytujeme humanitární pomoc Syřanům žijícím na tom území,“ uvedli představitelé izraelské armády.

Strach z Íránu

Cílem Izraelců je podle zdrojů WSJ držet co nejdále od území Golanských výšin na asi sedmdesátikilometrové hranici se Sýrií Íránem podporované bojovníky přidružené k armádě Bašára Asada, například libanonské příslušníky militantní skupiny Hizballáh. Na druhou stranu to ale znamená risk zvýšeného napětí s Asadovým režimem, který již dlouho Izrael z podpory rebelů obviňuje. Izraelci se však dlouhodobě brání, že v občanské válce nefavorizují nikoho.

Hrozba stálé přítomnosti radikálů z Íránu nebo Hizballáhu na syrské straně strategického území, který získal Izrael před padesáti lety v Šestidenní válce, údajně může Izrael vtáhnout do syrské války. Nevylučují to totiž anonymní armádní zdroje amerického listu. Přiznaly také, že Izrael posiluje vztahy s některými arabskými státy pro případ střetu s jejich společným nepřítelem, Íránem.

Írán spolu s Hizballáhem a ruská intervence pomohly Asadovu režimu získat v syrském konfliktu navrch. Vzhledem k vlivu, jaký íránské Revoluční gardy v Sýrii mají, se Izrael bojí, že by mohly získat kontrolu nad pásem území v Sýrii a Iráku, které by používaly pro přesun zbraní do syrské části Golan a do Libanonu.

Proti tomu už několikrát izraelská armáda zasáhla. Cílem jejích náletů se v minulosti staly íránské konvoje vezoucí zbraně do Libanonu. Její představitelé také opakovaně obvinili šíitské milice z útoků na pozice jejích jednotek. A naopak upozorňují, že syrští rebelové se takových útoků nikdy nedopustili.