Izraelský expremiér Olmert byl předčasně propuštěn z vězení

Jedenasedmdesátiletý Olmert, který byl premiérem od roku 2006 do roku 2009, se původně měl dostat na svobodu v létě příštího roku. O zkrácení pobytu za mřížemi tento týden rozhodla izraelská vězeňská služba.



Vězeňská služba své rozhodnutí zdůvodnila tím, že Olmert, který byl v červnu krátce hospitalizován v nemocnici poté, co si stěžoval na bolest na hrudníku, že už si odpykal větší část trestu a nebyl odsouzen za násilný trestný čin.

