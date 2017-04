Izraelský prezident ostře kritizoval Le Penovou. Prý popírá holokaust

„Poselství, které se velmi často vynořuje z nedávných politických prohlášení, je krajně znepokojivé. Všude je to stejné poselství: ‚My nemůžeme za holokaust, my nejsme zodpovědní za vyhlazování Židů uvnitř našich hranic‘,“ uvedl Rivlin v projevu k uctění památky šesti milionů Židů zavražděných během druhé světové války.



„To je taky případ kandidátky z francouzských prezidentských voleb, která popřela odpovědnost Francie za deportace svých židovských občanů do nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů,“ řekl izraelský prezident.

„Popírání odpovědnosti za zločiny spáchané během druhé světové války je novým typem popírání holokaustu, ničivějším a nebezpečnějším, než jaký jsme dosud znali,“ zdůraznil.

Tradiční popírači holokaustu z krajní pravice či levice podle Rivlina zaznamenali jen mizivý úspěch. Současné popírání ale směřuje k cíli rafinovaněji tím, že nepopírá samo vyhlazování, ale z tehdejších vlád a institucí dělá ‚oběti‘: „Pokud jsem obětí, nemohu být vinný. Pokud jsem obětí, nenesu strašný cejch viny.“ Le Penová 9. dubna popřela, že by Francie nesla odpovědnost za deportace více než 13.000 Židů z pařížského velodromu do nacistických táborů smrti. „Myslím, že Francie není odpovědná za Vel d’Hiv,“ uvedla Le Penová s odkazem na zátah francouzských četníků, při kterém bylo v červenci 1942 zadrženo na 13.000 Židů. Akci si objednala německá okupační správa. Úřady soustředily zadržené lidi na cyklistickém stadionu Vélodrome d’Hiver, běžně známém pod zkratkou Vel d’Hiv, odkud pak byli deportováni do nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Tyto výroky osmačtyřicetileté vůdkyně Národní fronty v pondělí rovněž odsoudil předseda Evropského židovského kongresu Moše Kantor, který vyjádřil politování nad úspěchem Le Penové v nedělním prvním kole francouzských prezidentských voleb. V projevu k uctění památky obětí holokaustu Kantor označil Le Penovou za „nebezpečnou“ a dodal, že „je nesmírně politováníhodné, že více než pětina francouzských voličů hlasovala pro Le Penovou“.

Kantor podle agentury AP upozornil, že tato nedávná vyjádření činí Le Penovou „neméně nebezpečnou“, než jejího otce a předchůdce v čele Národní fronty, který holokaust otevřeně popíral, což se jeho dcera snaží zakrývat.

Le Penová získala v neděli 21,30 procenta hlasů a 7. května se střetne v rozhodujícím duelu o Elysejský palác s centristou Emmanuelem Macronem, který obdržel 24,01 procenta.

Agentura AFP připomněla, že Izrael se ve své oficiální politice přidržuje zásady nemít žádné kontakty z Národní frontou, obviňovanou z antisemitismu. Pro Le Penovou hlasovalo v Izraeli v neděli jen 3,72 procenta z místních francouzských voličů. Kandidát pravice François Fillon zde získal 60,41 procenta hlasů a Emmanuel Macron 30,93 procenta.