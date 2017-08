Izraelský premiér Netanjahu může jít před soud. Je podezřelý z korupce

JERUZALÉM Vyšetřování dvou trestních kauz, v nichž byl vyslechnut i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, může vyústit v obvinění z korupce a zpronevěry. Oznámil to ve čtvrtek soud v Tel Avivu. Netanjahu je podezřelý z přijímání drahých darů a z korumpování médií, jakékoli pochybení ale popírá.

Předseda izraelské vlády byl naposledy letos v březnu vyslechnut v kauze přijímání darů od domácích i zahraničních podnikatelů a také z toho, že se snažil přimět majitele deníku Jediot Achronot, aby o něm psal pozitivně. Výměnou za to Netanjahu podle izraelských médií nabídl, že zajistí snížení nákladu konkurenčního deníku Israel Hajom.



Premiér ve čtvrtečním prohlášení obvinění popřel. Vyšetřování prostřednictvím svého mluvčího označil za vrcholící hon na čarodějnice, jehož cílem je změna vlády. „Skončí to z jednoduchého důvodu krachem. Nic se nestane, protože se nic nestalo,“ konstatoval vládní mluvčí.



Klíčovou osobou v obou kauzách je podle izraelských médií bývalý šéf Netanjahuova štábu Ari Harow, kterého žalobci mohou povolat jako svědka. V roce 2008 působil v Netanjahuově týmu, když byl nynější premiér v opozici, v roce 2014 byl Harow rok kancléřem Netanjahuovy vlády, než musel odstoupit kvůli podezření z korupce. Pokud by dobře informovaný Harow proti předsedovi vlády svědčil, může obvinění rychle následovat, uvedla agentura Reuters.

Sedmašedesátiletý Netanjahu stojí v čele izraelské vlády jedenáct let. Podle izraelských zákonů obvinění premiéra neznamená automaticky pád vlády, zesílilo by ale tlak na jeho rezignaci a způsobilo by podle analytiků na izraelské politické scéně chaos.

Netanjahu není prvním izraelským premiérem, kterému hrozí soud. Bývalý předseda vlády Ehud Olmert byl v roce 2014 odsouzen za přijímání úplatků, jeho předchůdce ve funkci Ariel Šaron byl vyslýchán kvůli podezření z korupce a nelegálního financování volební kampaně.