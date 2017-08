Jablonecká ODS stojí za bossem Peltou. I přes obvinění zůstává ve vedení dopravního podniku

Občanští demokraté ze severu Čech drží nad svým významným členem ochrannou ruku. Obviněný expředseda fotbalové asociace Miroslav Pelta by měl kauzu přežít i v městském dopravním podniku, kde hlídá hospodaření společnosti z pozice šéfa dozorčí rady.

Politickou stranou, kterou zatím nejvíce potřísnila dotační kauza na ministerstvu školství, je sociální demokracie. Protagonisté kauzy na nahrávkách hovoří o vazbách na právníka Miroslava Janstu, Karla Březinu a baví se i o premiérovi a bývalém předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Trochu se ale zapomnělo, že hlavní postava případu – Miroslav Pelta – je nepřehlédnutelným členem jablonecké organizace ODS. V jejím dresu působí od roku 1994 i v jabloneckém zastupitelstvu.



Hejtman to taky přežil

Navzdory tomu, že Pelta čelí podezření, že zasahoval do systému přidělování dotací na sport, jeho mateřská strana za ním stojí. Neplánuje, že by bývalému předsedovi Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila členství do doby, než se celý případ vyřeší – tak jako to v roce 2016 učinila například ČSSD v případě bývalého europoslance Roberta Duška, kterého policie obvinila kvůli evropským dotacím.

Jablonecký primátor a místopředseda místního sdružení ODS Petr Beitl fotbalového bosse přes palubu hodit nehodlá. „Pan Pelta je svéprávný člověk a dlouholetý člen zastupitelstva, jehož práce pro město si vážím,“ odpověděl LN Beitl na dotaz, jestli jablonecká ODS nevyzve Peltu alespoň k dočasnému odevzdání stranické legitimace. Připomněl, že obvinění v jeho kraji nemusí být překážkou pro výkon politické funkce. „Nemůžu hledat argumenty pro takovou výzvu v článcích z novin, navíc v regionu, kde obžalovaný hejtman (liberecký hejtman Martin Půta – pozn. red.) vyhraje drtivě krajské volby a 21 libereckých zastupitelů je 8 let bezvýsledně taháno po soudech. Mnozí tito zastupitelé, napříč politickým spektrem, stejnou dobu dále kandidují a obsazují významné politické posty,“ doplnil jablonecký primátor.

Beitl je přesvědčen, že přerušení Peltova členství v ODS by nenašlo oporu ani ve stanovách občanských demokratů.

„Těžko mluvit o presumpci viny v době, kdy je podle stanoviska Unie obhájců ČR 58 procent trestních řízení proti zastupitelům obcí a měst vedeno nezákonně. Místní sdružení ODS Jablonec, jehož je pan Pelta členem, se jak v tomto, tak v jiných případech řídí stanovami ODS. Zde se jako důvod vyloučení uvádí pravomocné odsouzení člena pro úmyslný trestný čin,“ uvedl Beitl.

Na stanovy se odvolává také šéf ODS Petr Fiala. „Členovi v případě odsouzení za trestný čin automaticky zaniká členství,“ vzkázala za Fialu mluvčí strany Jana Havelková.

Pelta nepůsobí jen v zastupitelstvu severočeského města. Zastává totiž i důležitou funkci v městské společnosti. Už sedm a půl roku je členem dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Od roku 2011 kontrolní radu dokonce vede z pozice jejího předsedy. Mluvčí dopravního podniku Martina Poršová sdělila, že o setrvání Pelty v dozorčí radě společnosti musí rozhodnout akcionář, který Peltu do struktur liberecko-jabloneckého dopravce vyslal – tedy Jablonec nad Nisou. Primátor města Beitl na doplňující dotaz, zda má Pelta jeho podporu i coby funkcionář městského podniku, neodpověděl.

O tom, že praktická politika nebyla Peltovi cizí, svědčí i jeho ambice povýšit o úroveň výš a stát se krajským zastupitelem. V regionálních volbách v roce 2012 však neuspěl, svezl se na vlně volebního úpadku celé ODS.

A tak se vedle zastupitelského mandátu v Jablonci nad Nisou soustředil na politiku spíše ze zákulisí. Ve funkci šéfa českého fotbalu k tomu měl příhodnou pozici a nutno dodat, že situace využil. Když jej policisté na začátku letošního roku odposlouchávali, zachytili, jak se s bývalou náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou baví o takzvaném Peltově systému.

Jeho principem podle policie bylo vytvořit si pomocí dotačních peněz výhodné vztahy, splátky za laskavost či závazky do budoucna. A to nejen ve fotbalovém prostředí, ale i ve vysoké politice. Záměr zněl podle vyšetřovatelů jasně: přidělit dotace na investice do sportovišť tak či onak podporovaných lidmi, které si chtěl Pelta zavázat.

Policie, která v kauze od května obvinila pět lidí a dvě sportovní organizace, označila za klíčové osoby na vrcholu dotační pyramidy Peltu a Kratochvílovou. Do „čtverky“, jak se sami nazývali, patřil podle kriminalistů i vlivný sociální demokrat Karel Březina a mocný právník Miroslav Jansta. Březinu sice detektivové na začátku května zadrželi a vyslýchali, z celé věci ale jako jediný ze zmiňovaného „čtyřlístku“ vyvázl bez obvinění.