Jágr se chystal na Floridě na hurikán. S přítelkyní Veronikou nakupovali zásoby

Jágr, který začne svou 23. sezonu v NHL, se poblíž hurikánu ocitl poprvé.

„Uvidíme, co bude. Nemám s tím žádnou zkušenost. Když jdete nakoupit, tak vidíte, že se lidi trošku bojí, protože z obchodů všechno skoupili,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý Jágr zámořským médiím.



„Je to dobrý byznys pro Spojené státy. Možná to řekli schválně, protože chtěli vyprodat obchody,“ vtipkoval o prázdných regálech.

Na dotaz, zda nakoupil balenou vodu a nutné zásoby, zase odpověděl se svým typickým humorem. „Jsem v pohodě, lidi dokázali přežít bez vody dva týdny a já to zkusím jen dva dny. Otestuju svoje tělo, jak je silné.“

Do obchodů se ale svou přítelkyní Veronikou Kopřivovou vydal.

„Všude byly hrozně velký fronty a prázdný regály, to tady není zvykem. Já teda doufám, že to bude v pohodě a všichni budou v pořádku. Doufám, že nám to neodfoukne to naše 25. parto,“ řekla na videu na sociálních sítích Kopřivová.

Pro zásoby vyrazila také s předstihem. „Půjdu nakoupit nějaké zásoby, pro které mě Jaromír vyslal, že to není vůbec sranda. Abychom měli doma dostatečný množství jídla,“ prohlásila přítelkyně české hokejové hvězdy.

Jágr dnes zamíří s Floridou do New Yorku a začne se chystat na sobotní generálku na nový ročník NHL proti New Jersey v Tate Rink na americké vojenské základně ve West Pointu.

Pak se Panthers vrátí domů. Do sezony vstoupí Florida ve čtvrtek 13. října domácím zápasem proti New Jersey.