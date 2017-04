Jak jsem poznal vaši matku. Maturanti ve slohu rádi vyprávějí

Vyplývá to z anonymních dat, která si od ministerstva školství vyžádal Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data – odtajněno. Některé výsledky jejich zpracování má redakce LN exkluzivně k dispozici.

V předloňském roce vypravovalo na téma Jak jsem poznal vaši matku téměř 32 tisíc z více než 65tisíc studentů. V loňském roce pak o tom, jaké události vedly ke ztrátě paměti, téměř 26 tisíc studentů ze zhruba 62 tisíc, kteří maturitní slohovou práci psali v řádném termínu.

„Tušil jsem, že zájem maturantů nebude rovnoměrný, ale opravdu mě překvapilo, že třeba vypravování otce Jak jsem poznal vaši matku určené dětem si vybral téměř každý druhý maturant,“ sdělil LN Botlík.

Nejmenší zájem byl v obou ročnících o referát na odborné téma z literatury nebo z historie a také o fejeton. O tom, jak přistupuje česká společnost k titulům, se zamýšlelo jen 291 studentů.

Údaje potvrzuje i Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které připravuje zadání. „Maturanti dlouhodobě preferují vypravování před ostatními útvary. Podíl nejčastěji vybíraného tématu se pohybuje od roku 2013 nad 30 procenty, v roce 2015 to bylo dokonce 48 procent. Meziročně se ale struktura četnosti výběru příliš nemění, její směrodatná odchylka se drží na úrovni zhruba deset procentních bodů,“ napsal ředitel centra Jiří Zíka. Osobně by se k této volbě také uchýlil, pokud by nemohl volit technický popis.