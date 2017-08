Jak jsem poznala vašeho otce. Studio Fox točí stejný seriál s novými postavami

Americká televize Fox již dříve mluvila a vedlejších seriálech podle úspěšného sitcomu Jak jsem poznal vaší matku. Podle nové informace ale také začíná natáčet seriál, kde bude vše při starém, ale s novými postavami. Hlavní hrdinkou bude žena.

Internetový magazín Deadline přišel s informací o plánovaném projektu Jak jsem poznala vašeho otce (How I Met Your Father), který by se letos měl začít natáčet. Informace o podobných plánech se objevily již v roce 2014, ale pozvdyžení rychle utichlo. Podle Deadlinu právě teď studio Twentieth Century Fox nabírá scénáristy. Jasné není ani to, že bude mít projekt premiéru na televizi CBS, která vysílala jeho velmi oblíbeného předchůdce.

„Začneme naprosto od začátku. Je to projekt, který byl připravován velmi důkladně,“ řekla Dana Walden, předsedkyně rady studia Fox, magazínu Deadline. Je ale známo, že v novém seriálu si fanoušci přijdou na úplně nové protagonisty s novými příběhy. Formát i vyznění celého seriálu ale zůstanou naprosto stejné.