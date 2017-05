Jak nosit design? Návrháři představí své kolekce na Dyzajn marketu

Během posledního květnového víkendu se náměstí Václava Havla promění v ideální místo pro všechny nadšence lačné po autorské a originální módě.



V sobotu představí na přehlídkovém mole své novinky 11 dyzajnérů. „Autorskou módu předvedou modelky s velikostmi oblečení 36 až 42. Naším cílem je ukázat, že i extravagantnější modely mohou nosit ženy všech tvarů i velikostí. Navíc si zákaznice mohou vyhlédnutý model na Dyzajn marketu rovnou zakoupit, kdy nespornou výhodou nákupu je, že se zde s tvůrci přímo potkáte a můžete se tak s nimi rovnou domluvit, co by vám sedělo nejlépe.” doplňuje dramaturgyně módních přehlídek Mariana Kučerová.





V neděli bude pódium patřit netradiční taneční přehlídce projektu ArtBees, při které bude představeno nejen oblečení, doplňky, šperky, ale i pochutiny.

Na koho se můžete těšit?

Mezi stálice a nejoblíbenější návrhářky návštěvnic Dyzajn marketu neodmyslitelně patří liberecká značka Black Mountain, která představí novou kolekci inspirovanou mořem, teplem a námořnickou tématikou. V chladnějších letních večerech jistě každý ocení novinky od Olé made of stars by Kristina, která navrhla bombery s výšivkou v duchu aktuálních trendů. Kromě oblečení zpestří přehlídku také značka My Wings se svými skořepinovými batohy.



Pod taktovkou Jana Holečka vznikla doposud nikde neprezentovaná kolekce batohů s maskami inspirovaná africkými kmeny. Na elegantní notu zahraje se svými šaty Easy Fashion alias Hanka Řežábková, která svou práci charakterizuje takto: „Hlavními devizami naší značky jsou kvalitní materiály, preciznost zpracování a variabilita použití. Důležitou roli pro nás jistě hrají i barvy.“ Poslední dyzajnérkou v prvním bloku bude návrhářka TATE, která své šaty doplňuje o autorské sítotisky.