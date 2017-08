Jak přežít horko? Nepijte studené a nejezte zmrzlinu, říká Cajthamlová

PRAHA Českou republiku v posledních dnech zasáhly tropické teploty. Jak se s nimi můžeme vypořádat? Máme pít ledovou vodu anebo radši pořádně větrat? „První zaručený recept je nevětrat, to je základ,“ říká v anketě serveru Lidovky.cz lékařka Kateřina Cajthamlová.

Roman Paulus

Roman Paulus, kuchař:

“To je jednoduché - být v práci, být v kuchyni. Teď jsou jediné dny v roce, kdy je v kuchyni chladněji než venku. Je to proto, že teplota tu nestoupá úměrně té venkovní. Když je venku například deset pod nulou, tady je pořád třicet. A když je venku třicet, v kuchyni bývá možná i pětatřicet. Takže jsem tu od rána a zůstávám tady až do půlnoci.“

Alice Bendová, herečka:

“Bazén a klimatizace. My například máme v bytě klimatizaci mobilní. Také je dobré hodně pít a moc to neprožívat. Můžeme být rádi, že je horko. Až bude v zimě -20°C, tak budeme nadávat, že je mráz.“

Kateřina Cajthamlová

Kateřina Cajthamlová, lékařka:

“První zaručený recept je nevětrat, to je základ. Větrám jedině, když teplota klesne na nějakou slušnou mez, řekněme třeba na pětadvacet stupňů. Také je dobré mít zataženo, protože potom teplo přes sklo opravdu nepronikne.

Taky nepiji nic studeného a nejím zmrzlinu, protože by to bylo kontraproduktivní. Ve chvíli, kdy člověk pije nebo jí něco studeného, probíhá kromě vnější termoregulace i vnitřní, takže je pak každý mnohem víc unavený. V létě piji jen vlažné věci, rozhodně ne ledové. Když se chcete osvěžit ledem, dělejte to zvnějšku, ne zevnitř. Obecně je lepší spíše pít než jíst, protože práce vynaložená trávicím traktem na zpracování pevné stravy není zanedbatelná a může člověka unavit.

Důležitý je i vzdušný, volný oděv, případně funkční oblečení, například trička, ve kterých se nepotíte. A taky nošení klobouku, protože v horku hrozí úžeh.

Doma máme navíc elektrické fontánky, jejichž kouzlo jsem objevila na svých cestách po Indii a Thajsku. Teče v nich studená voda a odpařuje se do vzduchu, čímž vytváří příjemnější ovzduší. Fontánky mají i psychologický efekt, který je na nich možná tím nejúčinnějším – zvukový dojem vody vyvolává v člověku pocit, že je v místnosti chladněji. Fontánky máme doma a za teplého počasí do nich musíme dávat led anebo vodu každou chvíli měnit, protože teplá.“

Moderátorské duo Leoš Mareš a Patrik Hezucký.

Patrik Hezucký, moderátor:

“Osvědčený tip na prožití horkých dní je trávit čas u moře. Ideální je teplota moře v Chorvatsku. Komu je opravdu vedro, ať se vykoupe třeba v severních mořích. Pro spoluobčany, kteří neradi cestují, doporučuji klimatizované prostory obchodních center.“

Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich, kuchař:

“Hodně pít a zkrátka to vydržet. Já si myslím, že zbytečně zveličujeme. Je normální léto jako každé jiné.“