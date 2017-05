Jak Rusko straší v Arktidě. Vyšachovali nás, bojí se USA otevírání sovětských základen

Na Den vítězství 9. května se na moskevském Rudém náměstí sešel tradičně velký dav, aby viděl každoroční vojenskou přehlídku. Rusové si tímto způsobem připomínají hlavně porážku nacistického Německa, neoficiálně však jde spíše o demonstraci jejich nejnovější vojenské techniky.

Letos si nachystal Kreml pro celý svět překvapení. Poprvé na Rudém náměstí představil obranné raketové systémy Tor a Pancir oděné v bílošedých barvách pro boj v Arktických oblastech.

Ukázka těchto sil podtrhává jedno z nejpůsobivějších snah o nové vyzbrojení v novodobé historii ruské armády. Nejméně od roku 2011 podle ruského serveru The Moscow Times ruské ministerstvo obrany pracuje na tom, aby posílilo vojenskou přítomnost na Arktidě.

Se znepokojením však tento vývoj sledují další státy, pro něž je Arktida strategicky důležitá. „Bojí se, že Rusko může lehko změnit své záměry a defenzivu vyměnit za ofenzivní zbrojení,“ myslí si arktický analytik Kenneth Yalowitz, bývalý americký velvyslanec v Bělorusku a Gruzii.

Admirál nemůže kvůli ruské hrozbě spát

Pokud by zítra propukla válka mezi Ruskem a USA, Američané by do boje mohli vyslat pouze jeden ledoborec, asi padesátiletou „Polární hvězdu“, aby uvolnil cestu pro jejich válečná plavidla. Jen co se týče této základní výzbroje má Rusko čtyřicetinásobnou převahu. Některé jsou dokonce na jaderné palivo, proto vydrží mnoho a dostanou se velmi daleko. Další lodě se navíc budují.

„Rusko Američany už dávno úplně vyšachovalo,“ tvrdí admirál Paul Zukunft, šéf americké Pobřežní stráže, jedné ze složek námořnictva USA. Podle vlastních slov kvůli ruské hrozbě nemůže v noci spát.

Jak se postupně smršťují ledové příkrovy kolem severního pólu, všechny státy, které mají přístup k arktickým mořím, vnímají zvětšující se ekonomický potenciál. Klimatické změny otevírají nové možnosti v námořní plavbě, těžbě nerostných surovin a dokonce i v turismu.

K tomu všemu Rusko přidalo i budování armády. Přesto někteří ruští specialisté mírní Zukunftův popis situace. Geografie, demografie a studenoválečná historie Rusko podle nich jednoduše předurčuje k vojenskému zapojení v regionu.

„Území ležící v arktické zóně tvoří 5 procent HDP Ruska. Aljaška se proti tomu na americkém HDP nepodílí ani jedním procentem,“ uvedl pro ruský server Andrej Zagorskij z moskevského Institutu pro světovou ekonomiku a mezinárodní vztahy. Ruská ekonomika je do velké míry závislá na nerostném bohatství, které je nejvýznamnějším důvodem pro aktivity v mořích za polárním kruhem.

Vojáky tam mají jen Rusové

O tom, že je pro Rusko Arktida důležitější než pro ostatní státy, jejichž část území v ní leží, svědčí i další čísla. Ruské pobřeží u Severního ledového oceánu je čtyřikrát delší než pobřeží Aljašky. Jeho Severní flotila je přizpůsobena k operacím v Atlantiku, ale sídlit musí v zamrzlém přístavu Murmansk. Více než polovina všech obyvatel žijících v Arktidě jsou Rusové.

I proto v roce 2014 vytvořil prezident Vladimir Putin strategické velitelství pro celou severní oblast, to by mělo koordinovat všechny vojenské jednotky v Arktické oblasti. Moskva také začala znovuotevírat zavřené sovětské základny a budovat nové. V současnosti se týká 13 leteckých základen a 10 radarových stanic. Monitorovat mají Rusové v plánu vzdušné, pozemní i podvodní prostředí.

To vše znamená, že Rusko je dnes jedinou zemí s opravdovou vojenskou sílou rozmístěnou v Arktidě. Do toho se počítají i strategické ponorky vyzbrojené jadernými balistickými střelami, jedna z nejdůležitějších složek ruské armády. „Základním úkolem Severní flotily je zajištění přežití jaderných ponorek v případě vypuknutí atomové války,“ vysvětlil Zagorskij.

Přesto ruští představitelé trvají na tom, že v současnosti „neexistuje potenciál pro jakýkoliv konflikt“, jak řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov po jednání Arktické rady na Aljašce na začátku května. „Pokud by mělo k něčemu dojít, pravděpodobnější jsou jednotlivé incidenty, například srážka dvou ponorek,“ myslí si taky Andrej Frolov z moskevského think-tanku Centre for Analysis of Strategies and Technologies. Takové incidenty by však podle něj neměli mít potenciál přerůst v otevřený konflikt.

Ať už jsou záměry Ruska jakékoliv, znepokojení vyvolává hlavně netransparentnost ruských aktivit v Arktidě. Možným střetům také nasvědčují špatné americko-ruské vztahy v posledních třech letech, kvůli nimž byly raději ukončeny styky obou armád. „Riskovali bychom nezamýšlené důsledky nějaké vojenské nehody. Je potřeba především předejít tomu, aby se vzájemné napětí přehouplo i do tohoto regionu,“ uzavřel téma analytik Yalowitz.