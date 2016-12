Jak se žena cítí ve čtyřiceti? Horáček to vystihl skvěle, říká zpěvačka Nová

Lidovky.cz: Může muž vystihnout to, jak se žena cítí ve čtyřiceti letech?

Ano, myslím že může. Michal Horáček napsal na desku Čtyřicítka 11 textů, se kterými jsem se ztotožnila a nedalo mi to moc práce. Myslím, že jsem některé z nich uchopila i jinak, než s čím je Michal napsal a vzala si z nich jiný, svůj vlastní příběh, ale to je myslím úplně v pořádku. Důležité je pro mě vždycky to, aby text, který zpívám ve mně nějak zarezonoval a probudil ve mě nějakou emoci, nebo příběh. A stejné by to mělo být i u lidí, co budou desku poslouchat, snažíme se o to, aby vzbuzovala emoce, o tom by měla hudba být.

Lidovky.cz: Sžila jste se s texty ihned od začátku, nebo jste si k nim hledala cestu delší čas?

Texty mi Michal posílal postupně, ale v poměrně krátkém čase. Finální podobu alba poslal během měsíce a půl, což mi přijde obdivuhodný. Vždy jsem si text vytiskla, nechala ležet na stole a když jsem šla kolem, pročítala jsem si ho a vstřebávala. Horší to bylo se zhudebňováním textů. Nikdy dřív jsem takový prostor na žádné předchozí desce neměla. Na začátku mě to spíš svazovalo. Jakmile bylo zhudebněno několik prvních kusů i od jiných autorů, uvolnilo mi to ruce i mysl. Poměrně rychle jsem vždy měla jasnou představu, co by měla písnička vyzařovat, někdy mi trvalo dvě hodiny, než ze mě vypadla konkrétní podoba, někdy několik měsíců.

Lidovky.cz: Která píseň z alba je vaše nejoblíbenější a proč?

To je opravdu těžká otázka. Ke všem mám nějaký vztah a vím, proč na desce jsou. Snažili jsme se vyhodit veškerou „vatu“, taky proto místo původních 13, je na desce 11 písniček. Přesto, pokud bych měla vybrat, tak asi nejosobnější písničky jsou Poslední noc, Postrádám, Mámo a Už se kácí v našem lese.

Lidovky.cz: Jak se vám spolupracovalo s Michalem Horáčkem?

Dobře. Jsem ale ráda, že práce na desce přišla až po několikaleté spolupráci na jiných deskách, nebo na koncertech. Myslím, že pro desku bylo dobré, že už se líp známe, ocenila jsem vzájemnou důvěru a to, že víme, co můžeme od sebe očekávat. Navíc, myslím, že interpretaci textů cítíme podobně, to byl asi taky jeden z důvodu, proč mě Michal pro tuto desku slovil.

Lidovky.cz: Chtěla byste být zase dvacetiletá, nebo jste teď spokojenější a vyrovnanější?

Nechtěla. Cítím se dobře ve svém věku, asi nejlíp, jak jsem se, kdy cítila. Mám pocit, že až teď jsem dosáhla skutečné dospělosti. Jak říká moje 89 letá teta: „Čtyřícítka je nejlepší věk, užívej si to. Člověk už nějak ví, o čem ten život zhruba je, ale pořád ještě dobře vypadá!” A já to tak skutečně cítím. Vím, že všechno má nějaké řešení, nevidím věci tak fatálně. Sice už možná nemám takovej tah na branku, jako jsem mívala dřív, ale dokážu si život víc užít. Vidím to i u svých stejně starých přátel, že jsou na vrcholu svých sil. V jejich práci se jim začíná vracet ta obrovská energie, kterou do ní doposud vložili a i v osobním životě jsou často spokojení, nebo se už líp naučili zacházet s nástrahami, které si doteď sami kladli.

Lidovky.cz: Texty jsou především o vztazích - tedy o mužích. Změnil se váš vztah k mužům během života?

Myslím, že nezměnil. Muže mám ráda, ráda jsem v jejich společnosti. Než se mi narodila dcera, pohybovala jsem se hlavně mezi muži, kapely jsou v podstatě mužská záležitost. Jejich energie mi vyhovuje. Po narození dcery, jsem začala trávit více času s ženami, což byl pro mě na začátku trošku nezvyk. Ale mám to štěstí, že jsem potkala spoustu příjemných a inspirativních žen, se kterými je radost trávit čas. Ale shodly jsme se, že je škoda, že se po narození dětí, dění kolem rodiny často rozděluje na ženské a mužské aktivity a málo kdy se propojuje.

Lidovky.cz: Co nejraději děláte ve volném čase?

Jak už jsem říkala, snažím se nezapomínat na volný čas a s klidným svědomím si ho užít. A to i ten jen sama pro sebe. Začala jsem chodit na jógu, ta mi vyloženě dělá dobře. Ráda cestuju, at’už někam do neznáma, nebo za rodinou, nebo přáteli na chalupu. Mám ráda přírodu, dobíjí mě to. Ráda se i hrabu v zemi. Založila jsem zahradu u nás ve vnitrobloku a péče o ni mi dělá radost. Je to taková ta okamžitá radost, která mi v mé práci chybí. V muzice je to často běh na dlouhou trať. Třeba na desce Čtyřicítka jsme pracovali téměř tři roky.

Lidovky.cz: Kdybyste se mohla narodit v jiné zemi, kde by to bylo?

Hned mě napadlo Mongolsko. Ani nevím proč. Snad proto, že tam možná lidi žijí opravdovější život, než my tady. Věřím, že je tam život těžký, ale třeba přináší víc radosti, než nám v “civilizovaném” světě. Ale možná je to jen moje romantická představa holky ze střední Evropy, které teče z kohoutku teplá voda a pro chleba si skočí naproti do sámošky. Jinak je mi hodně sympatická Kanada, i když jsem tam zatím nebyla. I někde v Evropě u moře by to mohlo být fajn. Francie, Itálie, Slovinsko...je dobrý, že máme tu možnost kamkoliv odjet a usadit se, kde nám bude dobře.