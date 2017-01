Jak skončil Evans? Nikdo neví, kde se nachází zakladatel Deep Purple

Nikdo neví, kde se Evans nachází

Rod Evans s kapelou Deep Purple byl v jejích začátcích a pomohl formovat charakteristický zvuk. Poté přestoupil ke kapele Captain Beyond se kterou nahrál dvě alba. V roce 1980 ho oslovila firma, která se specializovala na pochybné produkování revivalových kapel. Evans vyjel na turné, kde zpíval písně Deep Purple. Za to ho zažalovalo vedení skutečných Deep Purple. Evans soud prohrál a ještě jako následek přestal dostávat honoráře z prvních tří alb. Ve stejném roce se rozhodl zanechat hudební kariéry a měl údajně dělat vedoucího dechové terapie v jedné z amerických nemocnic. Zde se Evansova stopa ztrácí, ačkoliv fanoušci kapely berou jeho hledání jako povinnost. „Neviděli jsme se s ním od konce sedmdesátých let. Nikdo neví, kde je, nebo jestli je ještě vůbec naživu,“ prohlásil v roce 2015 spoluzakladatel „Purplů“ Ian Paice. V roce 2016 byl Rod Evans uveden jako člen Deep Purple do prestižní Rokenrolové síně slávy. Na slavnostní ceremonii nedorazil.

Rod Evans - Deep Purple.

Lepší než Clapton

V roce 1968 slavila kapela v čele s Evansem úspěch předělávkou písně Hush, kterou složil americký písničkář Joe South. Skupina také díky ní byla vybrána jako předskokan na americké tour kapely Cream, ve které figuroval jako kytarista Eric Clapton. Traduje se, že Deep Purple byli tak dobří, že zastínili hlavní hvězdu. Vedení kapely Cream se tak rozhodlo smlouvu ukončit a najít si jinou předkapelu.

Stálice vylepšují legitimitu kapely

Bubeník a spoluzakladatel Ian Paice je jediným členem, který hraje v kapele celou dobu od samého začátku. „Přítomnost alespoň jednoho člověka, který si prošel s kapelou úplně vším, z ní dělá legitimní věc,“ řekl Paice v žertu pro magazín Rolling Stone.

Pokerové žetony v plamenech

4. prosince 1971 vypukl v kasínu v Montreux ve Švýcarsku požár. Vznikl poté, co při koncertu Franka Zappy a jeho kapely Mothers of Invention někdo vystřelil signální světlicí do stropu, který byl pokryt ratanem. Budova se zřítila pár minut po evakuaci, kterou, podle legendy, řídil z pódia sám Zappa. V kasínu byl velký prostor, kde zkoušeli právě i Deep Purple. Ti celý požár sledovali ze svého hotelového pokoje. Z incidentu vzešel nejslavnější hit kapely - Smoke on the Water. Píseň byla v nezávislé anketě zvolena jako jedna ze tří nejotravnějších písní, které byste neměli hrát v obchodu s hudebními nástroji, protože je tam hraje úplně každý, kdo si jde vyzkoušet kytaru.

Masivní Stonehenge se nevejde na pódium

Evanse v roli zpěváka Deep Purple nahradil Ian Gillian. Toho v roce 1983 oslovila skupina Black Sabbath a Gillian neváhal. S kapelou natočil jediné album Born Again. Deska byla komerčním úspěchem, i když kritikou vřele hodnocena nebyla. Následovalo ji ale katastrofální tour. Gillian nebyl schopný zapamatovat si text. Napsal si ho na papír, ale nečekal, že pódium zaplní umělý kouř natolik, že na něj vůbec nebude vidět. Tour je ale „slavné“ hlavně díky umělému Stonehenge v životní velikosti, který měl sloužit jako rekvizita. Ve svém grandiozním plánu kapela pozapomněla na to, že se konstrukce nevejde na většinu pódií, na kterých bude hrát, a že je velmi těžká a problematická na přepravu. Dokumentová parodie rockových kapel This is Spinal Tap měla tour k Born Again jako jednu z hlavních inspirací.