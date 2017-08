O 20 procent více lidí vyhledalo ‚jak se zabít?‘. Po odvysílání seriálu

SAN DIEGO Populární seriál televizní stanice Netflix „13 důvodů proč“ končí kontroverzní scénou, kdy mladá 17letá Hannah Bakerová páchá ve tříminutové scéně sebevraždu. Seriál explicitně otevřel témata jako je sexuální obtěžování, kyber šikana nebo právě sebevražda. Během tří týdnů po odvysílání pilotního dílu se na internetu zvýšilo téměř o 20 procent vyhledávání klíčových slov jako jsou „jak spáchat sebevraždu“ nebo „jak se zabít“, upozorňuje nová studie.

Příběh Hanny Bakerové je v seriálu odvyprávěn třinácti částmi, při čemž každá je věnovaný jedné osobě, která se nějakým způsobem přičinila na důvodech, kvůli kterým se Hannah rozhodla vzít si život. Od začátku diváci věděli, že Hannah sebevraždu spáchala. Příběh se totiž vyprávěl retrospektivně. Ve finálovém díle se diváci dočkali poměrně grafické scény, ve které si Hannah žiletkou rozřízla obě zápěstí. Nová studie naznačuje, že seriál – nebo možná právě tato scéna – mohla vyvolat sebevražedné myšlenky u svých diváků, z nichž mnozí jsou mladiství.

„Seriál pravděpodobně podnítil představivost dětí a dospívajících o sebevraždách po celé zemi. V dubnu zaznamenala v roce 2017 rekord pro nejvíce tweetovaný televizní seriál. Jeho název byl uveden ve více než 11 milionech tweetových příspěvcích od doby, co se 31. března zpřístupnily všechny epizody,“ napsal server deníku The Washington Post.

Nová studie publikovaná ve vědeckém časopise JAMA International Medicine ukazuje, že se internetové vyhledávání informací o sebevraždě výrazně zvýšilo, a to mnohem více, než se očekávalo. Dohromady se jedná o 19% nárůst dotazů ohledně sebevražd během prvních 19 dní, co seriál odstartoval. „Představuje to nárůst mezi 900 tisíci a až 1,5 miliony vyhledávání,“ bylo uvedeno ve studii. Vyhledávaná klíčová slova byla například „spáchání sebevraždy“, „jak se zabít“ nebo „jak spáchat sebevraždu“.

Rozkol s Netflixem

Profesor veřejného zdraví na univerzitě v San Diegu John Ayers se rozhodl vliv a dopad seriálu na mladistvé analyzovat. A to poté, co se už po zpřístupnění seriálu veřejnosti rozhořela debata mezi tvůrci příběhu a profesionály na mentální zdraví. Ta vedla k otázce, zdali seriál nemá škodlivý vliv na děti. Jeho cílem bylo pracovat s daty hned po odvysílání a vyhodnotit tak rychle případnou škodu.



„Dosavadní studie potvrzují, že vyhledávání na internetu zrcadlově odráží míru sebevražd v reálném světě, takže by se pravděpodobně podle výsledků této studie měla zvýšit v důsledku tohoto seriálu i míra sebevražd,“ řekl Ayers. „Pro mě, jako vědeckého pracovníka v oblasti veřejného zdraví, jsou tato znepokojující data významnou výzvou k akci. Seriál musí být zrušen“.

Televizní stanice Netflix ve svém prohlášení oznámila, že vždy věřila, že seriál „13 důvodů proč“ rozvíří diskuzi ohledně sebevražd. „Jedná se o zajímavou experimentální studii, která to potvrzuje. Těšíme se na další výzkum a vezmeme vše, co se naučíme, k srdci, až budeme připravovat druhou řadu,“ prohlásilo vedení televize. Rovněž také do programu před každým dílem, kde se objevují grafické scény zařadilo varování a odkazy na linku pomoci a na webové stránky prevence sebevražd.

Varování rodičům

Stovky školních poradců rozeslali napříč Spojenými státy rodičům varování o možných účincích seriálu na duševní zdraví dětí, napsal The Washington Post. „Jako otec dvou dospívajících dětí jsem znepokojený nebezpečným trendem, který můžeme v dnešní době pozorovat na školách,“ napsal ve zprávě rodičům ředitel školy v Palm Beach Robert M. Avossa. V dopise uvedl, že zaměstnanci škol zaznamenali nárůst rizikového chování mládeže na úrovni základních a středních škol. Podle jeho slov se jednalo o sebepoškozování nebo výhrůžky sebevraždou. Dodal, že studenti, kteří takové chování vykazovali, zmiňovali asociace s chováním propagonistky v seriálu televize Netflix „13 důvodů proč“.

Národní asociace školních psychologů také nezůstala nečinná. Vydala doporučení, aby se mladiství se sebevražednými myšlenkami seriálu úplně vyvarovali.

Avšak strach o možném napodobování chování Hanny Bakerové není jen teoretická domněnka. „Několik dětských psychologů zaznamenalo v některých případech dětí, které se o sebevraždu pokusily, při léčbě zmínky o seriálu,“ napsal americký server.

‚Sebevražda je normální věc‘

Deník přinesl i několik příběhů, který měl takový scénář. Dan Nelson, ředitel dětské psychiatrie v jedné z ohijských nemocnic, podobnou 12letou pacientku již měl. „Řekla mi ‚viděla jsem ten seriál a opravdu mě to utvrdilo v tom, že sebevražda je normální věc‘. Nikdy jsem tohle neslyšel. Za 30 let jsem neslyšel dítě říct něco takového. To opravdu přitáhlo mou pozornost,“ uvedl pro deník.

Psychiatrička Kimberly O’Brienová uvedla stejný názor. Rovněž měla pár podobných případů. Několik z jejich dětských pacientů při léčbě uvedlo, že se „chtělo zabít jako ta dívka ve ‚13 důvodech proč‘,“ řekla. „Tohle je nesmírně důležité. Ukazuje nám to, stejně jako ve výzkumných studiích, že obrazy a detailní popis toho, jak se člověk zabil, může být faktorem u zranitelných osob pro napodobení takového aktu,“ dodala.

Osmnáctiletá Heidi Andersonová, která se neúspěšně pokusila o sebevraždu, přiznala, že se dokázala dívat jen na útržky seriálu. Připadalo jí, že to akt sebevraždy příliš oslavuje a idealizuje.“ Cítím, že to ukazuje, kolik pozornosti dostaneš, a nedomnívám se, že to přináší pozornost tomu, co je v takém případě to nejdůležitější,“ dodala.

Podle odborníků jako jsou O’Brienová nebo Ayers by se mohly negativní účinky seriálu snížit, a to například odstraněním grafické scény představující akt sebevraždy. I odbornice na sebevraždy a profesorka Kolumbijské univerzity Madelyn Gould, jež se na výzkumu nepodílela, s nimi souhlasí. „Nejsem zastánce cenzury, ale jestli je tu způsob toho, jak seriál vylepšit tak, aby byl bezpečný a zodpovědný, tvůrci seriálu by to měli udělat,“ řekla pro deník The Washington Post. „I když seriál zvyšuje o sebevraždách povědomí, otázkou pro tvůrce by mělo ale být – za jakou cenu?“ dodala.