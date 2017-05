Jak to vypadá, když se rozebírá orloj. Ze Staroměstské radnice zmizelo kalendárium

VIDEO: Jak to vypadá, když se rozebírá orloj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

PRAHA Pracovníci specializované firmy ve čtvrtek po deváté hodině dopoledne sundali z věže orloje Staroměstské radnice měděnou desku kalendária. Do pátečního dopoledne bude na jejím místě dřevěná deska, kterou poté doplní fototapeta. V příštím roce vznikne nová deska, vytvořená podle originálu z 19. století. Na věž by se měla vrátit v létě 2018. S dokončením rekonstrukce se počítá v září. Od příštího čtvrtka do konce roku bude věž uzavřena pro návštěvníky.