Lidovky.cz: Ve sněmovně se projednává novela zákona o registrovaném partnerství. Podle ní by homosexuálové žijící ve svazku mohli adoptovat partnerovo dítě. Jak vnímáte, že v Česku teprve probíhají diskuse o přisvojení?

Myslím, že by to měla být samozřejmost. Nemělo by se na to pohlížet odlišně, je jedno, jestli jde o matku s otcem, ženu se ženou nebo muže s mužem. Všichni by měli mít stejná práva.

Novela zákona o registrovaném partnerství Ústavní soud v červnu otevřel lidem žijícím v registrovaném partnerství cestu k individuálnímu osvojení dítěte. Svobodní gayové a lesby si do dosud teoreticky dítě jako jednotlivci osvojit mohli, po uzavření registrovaného partnerství už to nešlo.



Ve stejnopohlavních rodinách vyrůstalo v roce 2011 okolo tisíce dětí.



Nález soudu se ale přímo nevztahuje ke společnému osvojení. Nedopadá ani na situace, kdy registrovaný partner chce osvojit partnerovo dítě.



Právě novela zákona o registrovaném partnerství by měla umožnit osvojení dětí osobou žijící v registrovaném partnerství i osvojení dítěte partnera.



V pondělí 24. října bude novelu zákona o registrovaném partnerství projednávat vláda.

Lidovky.cz: Už osm let vyrůstáte v rodině s dvěma matkami. Dosáhl jste dospělosti a jste vě věku, kdy můžete zhodnotit, jaký na vás měla výchova vliv.

Ze začátku mi to přišlo zvláštní. Byl to pro mě vlastně docela i šok, protože jsem v té době nebyl úplně nejstarší. Bylo mi deset let. Po čase jsem si na to ale zvyknul a přijde mi to naprosto normální. Vesměs je to úplně stejné, jako kdyby mě vychovávala matka s otcem. To jsem zažíval do mých deseti let, než maminka začala žít se ženou.

Lidovky.cz: Téma výchovy dětí homosexuálními páry je v české společnosti stále přijímáno kontroverzně. Vyskytují se i extrémní názory, například poslankyně za ČSSD Pavlína Nytrová během prvního čtení novely zákona na půdě sněmovny pronesla, že homosexuálové „budou chtít zlegalizovat sex s dětmi“. Cítíte potřebu bavit se veřejně o tomto tématu? Přijde vám to důležité?

Pro mě je to sice úplně normální, ale i tak to vnímám jako důležité téma. Jen málo lidí o tom doopravdy něco ví. Někteří se na to pořád ještě dívají dost zvláštně a nepřijímají to.

Lidovky.cz: Kdy jste si začal naplno uvědomovat, že nejste vychováván v tradiční rodině?

Uvědomoval jsem si to tak nějak od úplného začátku. Smiřoval jsem se s tím a pak už mi to přišlo jako úplně normální věc. Nehledal jsem v tom žádné rozdíly.

Lidovky.cz: Vedle rodin s jedním rodičem je to ale další model, který není obecně přijímaný jako tradiční. Za ten je považovaná rodina s matkou, otcem a jedním nebo více dětmi. Dokázal byste vyjmenovat nějaké nevýhody toho, že vás vychovaly dvě ženy? Ptám se s ohledem na zaznívající kritiku novely zákona o registrovaném partnerství.

Nevýhodu v tom žádnou nevidím. Beru to skutečně jako normální věc. Nebo alespoň stejné jako u jiných rodin.

Lidovky.cz: Vnímáte vlastně nějaký velký rozdíl mezi tím, v jakém prostředí jste vyrůstal vy a vaši vrstevníci?

Myslím, že ne. Nemám pocit, že bych byl vychovávaný nějak odlišně.

Lidovky.cz: I z českých výzkůmů vyplývá, že homosexuální páry aktivně zajišťují dítěti velkou variabilitu různých vzorů, a to například díky kontaktům s různými příbuznými, přáteli, vrstevníky dětí a podobně. Snažily se vám také matky nahradit mužský vzor v rodině?

Nijak zásadně. Moje druhá matka, maminky přítelkyně, se mnou třeba pracovala na zahradě a tak. Ona je spíše na mužské práce a k těm se mě snažila i vést.

Měla by být v Česku zákonem umožněna adopce dítěte párem v registrovaném partnerství? Výsledek ankety mezi českými právníky.

Lidovky.cz: Bylo to kvůli tomu, aby vám ukázala „mužský svět“ nebo spíše proto, že se o takové věci sama zajímá?

Spíš to vyplývá z jejích zájmů a povahy.

Lidovky.cz: Měl jste vy sám někdy pocit, že musíte zastat mužskou roli v rodině?

Ne. To rozhodně ne.

Lidovky.cz: Páry stejného pohlaví, vzhledem k tomu, že netrpí genderovými stereotypy, mají někdy potenciál vyjednávat role ve vztahu více autenticky a především rovnoprávně. Jak funguje rozdělení rolí ve vaší rodině?

To vychází především z povahy každé z maminek. Vyplynulo to nějak automaticky. Neřešili jsme to.

Lidovky.cz: Jak jste si vy sám utvářel pohled na heterosexuální vztahy?

Byl jsem zvyklý na pár žena-muž, protože maminka žila nejdříve s mým nevlastním otcem, za něhož byla provdaná. Já sám jsem měl nějaké dětské lásky, ale nějak zásadně jsem to neřešil.

Lidovky.cz: Zaujalo mě, že říkáte „druhá maminka“. Možná je to označení, které používáte jen kvůli tomuto rozhovoru. Rozlišujete při oslovení rodiče?

Jednu oslovuji jménem, druhé říkám „mami“. Takhle jsme si to doma nastavili. Už na začátku. Samo to vyplynulo.

Lidovky.cz: Jakým způsobem jste v rodině řešili téma sexuality?

O tomhle jsme si nikdy přímo nebavili. S nikým z rodiny. Beru to spíše jako soukromou věc a nepřijde mi to jako něco, co bych měl řešit s ostatními.



Lidovky.cz: A pokud jde o homosexualitu? Řešili jste třeba, jak ke své orientaci přistupují vaše matky? Předpokládám, že jste na toto téma během společných diskusí narazili.

To jsme také nijak zvlášť neřešili. Možná i kvůli tomu, že jsme v tomto složení začali žít v době, kdy jsem byl ještě malý. Nemělo to tedy moc smysl. A pak jsem si to postupem času začal uvědomovat. Srovnal jsem si to v hlavě a po čase jsem zjistil, že na tom není vůbec nic špatného.

Lidovky.cz: Britská psycholožka Susan Golomboková na základě výzkumů tvrdí, že jediná jinakost dětí vyrůstajících ve stejnopohlavních rodinách je vyšší míra tolerance a citlivost vůči diskriminaci. Přijdete si na základě vaší zkušenosti tolerantnější k menšinám?

Myslím, že oproti některým lidem i v mém okolí jsem tolerantnější. To určitě. Přijde mi vlastně škoda, že to někteří lidé nemohou vyzkoušet na vlastní kůži a že bez této zkušenosti dělají urychlené závěry.

Přiosvojení? 62 procent dotázaných je pro Češi jsou čím dál otevřenější k tématům jako je adopce homosexuály či osvojení dítěte partnera v gay páru. Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (více ZDE) je v mnohém přelomový.

Lidovky.cz: Jste aktivní v LGBT komunitě, nebo zůstávate spíše pasivní?

Nejsem ten typ, který by takovou výchovu někde prosazoval. Když se mně někdo zeptá, tak mu to normálně vysvětlím a bavíme se o tom.

Lidovky.cz: Mám jednu hodně hypotetickou otázku. Myslíte, že by jste byl vychován jinak, kdyby jste měl dva otce a ne dvě matky?

Myslím, že ne, bylo by to úplně stejné.

Lidovky.cz: Setkal jste se někdy s nepříjemným přijetím ze strany okolí či dokonce šikanou kvůli tomu, v jakém typu rodiny vyrůstáte?

Ne. Osobně jsem se s tím nikdy nesetkal. S žádnými negativními projevy.

Lidovky.cz: Je pro vás těžké přiznat před ostatními, že máte dvě matky?

Tím, že jsem to sám nijak neprožíval, tak mi to bylo jedno. Nestydím se za to. Jsem takový typ člověka, že se nebojím cokoli říct.