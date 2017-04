Jak zařídit křest u papeže. Hlavní je psát dopisy

Taťána Čempelová během přípravy na křest | foto: ČTK

Papež letos o Velikonocích pokřtil 11 dospělých lidí z celého světa. Atmosféru ve svatopetrské bazilice zakusili muži a ženy z Číny, Malajsie, USA, Itálie či Albánie. Dětmarovický páter Marcel Puvák, který sedm let studoval v Itálii a už přes 10 let pracuje jako tlumočník v křesťanské Televizi Noe, v lednu vymyslel, že by se zkusil ve Vatikánu zeptat, jaká je šance nechat u papeže pokřtít Taťánu Čempelovou