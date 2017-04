‚Jako by už vyhrál.‘ Macron podle kritiků slavil příliš. Le Penová chce umírněné voliče

Kandidáta centristického hnutí Vpřed! Macrona čeká šéfka krajní pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penová. Kritici upozorňují, že ač slavil, jeho náskok před Le Penovou není nijak závratný - jeho necelých 24 procent proti jejím 21,5 procenta. Jak upozornil list Le Figaro, podobné chování se vyčítalo i Nicolasovi Sarkozymu ve volbách v roce 2007.

ROZDĚLENÁ FRANCIE Z volební mapy zveřejněné na webu listu Le Monde vyplývá, že první kolo prezidentských voleb ve Francii rozdělilo zemi doslova „vejpůl“. Centristu Macrona volily především západní přímořské oblasti, které se z ekonomických potíži vzpamatovávají snadněji, nebo do nich pořádně ani nespadly, a také bohatá Paříž i s okolními departementy. Druhá finalistka uspěla zejména na severovýchodě a pak na jihovýchodě Francie a pařížskou aglomeraci svírá v obklíčení. Le Penovou jednoznačně podpořily průmyslové regiony, které se dosud nevyrovnaly s následky ekonomické krize a v nichž je nejvyšší míra nezaměstnanosti.

Na třetího pravicového konzervativce Françoise Fillona zbyla pouhá pětice departementů, z toho tři na severozápadě země. Čtvrtý levicový radikál Mélenchon uspěl zejména v chudých zámořských územích Francie v Karibském moři. A také v departementu Seine-Saint-Denis, kde žijí především chudé generace arabských přistěhovalců.

„Je si příliš jistý a příliš arogantní, jako by už hlasy Francouzů byly k ničemu a průzkumy už rozhodly,“ neodpustil si ve vyjádření pro stanici France 2 místopředseda FN Florian Philippot. Podle něj Macron ve svém projevu po vyhlášení výsledků hovořil, jako by šlo o konečné vítězství a Francouzi už neměli co říci.

Někdejší Sarkozyho spolupracovník a bývalý starosta Nice Christian Estrosi vyzval Macrona k „umírněnosti“, i když se zároveň obrátil na voliče, aby v druhém kole dali hlas právě jemu. Někdejší místopředsedkyně Republikánů Nathalie Kosciusková-Morizetová se rovněž přimlouvala za střídmost. „Vypadá to, jako by už bylo rozhodnuto, ale není,“ řekla.

Macron pozval své příznivce v neděli večer do kavárny La Rotonde, kde před šesti lety slavil François Hollande své vítězství v primárních volbách Socialistické strany.

Oslavy skončily až pozdě po půlnoci a Macron, dotázaný novináři na odchodu, prohlásil, že ten, kdo nechápe, že pro něj bylo radostí pozvat tajemníky, členy ochranky, politiky, spisovatele, ženy a muže, kteří ho od počátku provázejí, pak neví nic o životě. „Byl to můj srdeční okamžik. Nemám zapotřebí lekce pařížských maloměšťáků,“ prohlásil.

Mohutná ofenziva Le Penové?

Aby se jí povedlo zvrátit nedůvěru průzkumů, doufá podle deníku Le Parisien Macronova sokyně Le Penová, že přiláká i hlasy voličů tradiční pravice. Podle jejích spolupracovníků se ji chystají podpořit i někteří republikánští poslanci, jejichž kandidát François Fillon skončil třetí. Le Penovou by tak podle komentátorů mohlo podpořit 20 až 30 procent voličů Republikánů.



Dále by nacionalistické političce mohlo pomoci to, že levicový radikál Jean-Luc Mélenchon, který skončil jako čtvrtý, odmítl kohokoli doporučit pro hlasování ve druhém kole. Podporovatelé Mélenchona, který obdržel téměř 20 procent hlasů jako Fillon, představují mnohamilionovou sílu a zároveň velkou neznámou, jak se zachovají. Deziluze z porážky levice může tyto voliče odradit od další účasti, ale na druhou stranu je může lákat mnohé z protievropské Mélenchonovy rétoriky u Le Penové.

Ta podle Le Parisien svým blízkým spolupracovníkům řekla, že je ochotna přijít s kompromisními postoji, aby získala ve druhém kole širší podporu. Ví, že mezi prvním a druhým kolem voleb bude čelit tlaku ze všech stran. Nedá se však očekávat, že by odpor proti ní byl tak masivní, jako když před 15 lety do druhého kola postoupil její otec Jean-Marie Le Pen, proti němuž pak vyšlo protestovat do ulic přes milion lidí.

Přesto je pravděpodobné, že z finále odejde poražena, soudí Le Parisien. Podle posledních průzkumů dávají Macronovi agentury naději na vítězství v rozhodujícím duelu s nejméně 60 procenty hlasů.