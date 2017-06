Jako film Skleněné peklo a 11. září dohromady, popsal požár v Londýn hasič

Jeden ze zasahujících hasičů u středečního požáru bytového domu na západě Londýna vylíčil, jak probíhal zásah, při kterém se s kolegy snažil zachraňovat uvězněné obyvatele čtyřiadvacetipodlažního domu.

Více než 200 hasiců bylo povoláno k „bezprecedentnímu“ zásahu. Hasič Terry, který působí v hasičské záchranné službě již 27 let, popsal žár a rozsah plamenů v Grenfell Tower jako ve „filmu Skleněné peklo kombinované 11. zářím“. Podle něj Londýn zažil takový požár naposledy během druhé světové války.

„Byl jsem u požáru od druhé hodiny ranní až do desíti,“ uvedl Terry pro LBC. „Když jsme dorazili na místo viděli jsme jen jednu stranu domu, jak ji zachvacují plameny. Během pár hodin byla celá budova v jednom ohni,“ popsal hasič.

„Bylo to opravdu jako film Skleněné peklo a 11. září dohromady. Abychom se dostali do budovy museli jsme odhazovat trosky ochrannými rukavicemi a policisté používali ochranné štíty.“ Z budovy totiž padaly hořící kusy polystyrenu a skleněné střepy z praskajících oken.

Terry se se svým týmem dostal do prvních pater budovy. Tam narazili na první obyvatele a podle požárních pravidel se je snažili v kouři dostat po schodech dolů. Dostali se jen do desátého patra. Výš už to nešlo.

‚Jako válečná zóna‘

„Z toho, co jsme viděli, bude počet obětí jen narůstat,“ uvedl Terry ve středu odpoledne. V tu dobu mluvili záchranáři o 12 mrtvých. „Je úplně jedno, jaký plán máte, když bojujete s takovým požárem. Ten plán stejně padne. Bylo to jako snímky z 11. září. Jako válečná zóna,“ popsal své dojmy hasič.

Podle něj bylo množství práce a výbavy, kterou hasičský sbor vynaložil na boj požárem, až neuvěřitelné.

Někteří lidé ale na příchod hasičů nečekali. Když vypukl požár, byl Mahad Egal bydlící ve čtvrtém patře. Zhruba hodinu po půlnoci místního času (2:00 SELČ) jej probudilo bušení na dveře, za nimiž se na něho vyvalil hustý dým.

VIDEO: V Londýně hoří výšková budova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Dali jsme si se ženou přes sebe mokré ručníky, přehodili jsme je i přes děti a vyrazili dolů. Nebylo vidět na krok,“ popsal televizi BBC mladý muž, podle něhož obyvatele před požárem nevaroval žádný alarm. Od svého souseda se prý pak dozvěděl, že hořet začalo od jeho lednice, která prý „explodovala“.

Nejméně dvanáct obětí

Hasiči prohledali již téměř celou hořící výškovou budovu na západě Londýna, kde v plamenech zemřelo nejméně 12 lidí. Hasičům se ve středu podařilo vyprostit 65 živých obyvatel domu. Novinářům to řekl člen vedení londýnského hasičského sboru Steve Apter. Ve středu večer se hasiči dostali i do nejvyššího patra.

Z celkového počtu asi 200 zasahujících hasičů jich uvnitř budovy vzhledem k riziku zvýšenému poškozením plynového potrubí pracovalo pouze omezené množství.