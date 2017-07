Nečas u soudu: Trafiky jsem nenabízel, jen jsem urovnával rozkol v ODS

PRAHA Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) ve čtvrtek při výpovědi u soudu odmítl tvrzení obžaloby, že na konspiračních jednáních podplácel poslance příslibem lukrativních míst. Řekl, že neveřejné schůzky jsou v politice běžné a že by bez nich nikdy nebylo dosaženo žádné dohody.

Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) dnes při výpovědi u soudu odmítl tvrzení obžaloby, že při konspiračních jednáních podplácel zákonodárce příslibem lukrativních míst. Na setkáních se prý snažil vyřešit rozkol v ODS a jeho zájmem bylo nalezení politického kompromisu, nikoliv to, aby trojice rebelujících občanskodemokratických poslanců odstoupila z funkcí. Řekl, že neveřejné schůzky jsou v politice běžné a že bez nich by nikdy nebylo dosaženo žádné dohody.

„Musím kategoricky odmítnout, že došlo k jakékoliv dohodě mezi mnou a třemi poslanci Občanské demokratické strany. Toto se nikdy nestalo a není to pravda,“ řekl dnes Nečas u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se případem zabývá. Expremiér se ke svému obvinění obšírněji vyjádřil vůbec poprvé. V hodinové výpovědi mluvil spatra, jen občas nahlédl do připravených poznámek.

Kauza, jež přispěla k pádu Nečasovy vlády, má kořeny v roce 2012, kdy se vládní koalici nepodařilo zvrátit ve Sněmovně senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo několik poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. Rebelové později umožnili schválení balíčku tím, že složili poslanecké mandáty. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách. Podle obžaloby odstoupili právě proto, že jim Nečas slíbil tyto „trafiky“.

„Nikoho jsem nepřesvědčoval, nikoho jsem o nic nežádal, s nikým jsem o tom nejednal,“ reagoval bývalý politik. Obžalobu označil za vykonstruovanou a nepravdivou. Podle něj smotala věci, které spolu nesouvisí, do jednoho zdánlivě souvislého děje a snaží se kriminalizovat standardní politická jednání. Připomněl, že na podzim 2012 se paralelně s děním kolem balíčku konal volební kongres názorově rozštěpené ODS. „Měl jsem zájem na nalezení politického kompromisu, aby všichni poslanci ODS hlasovali pro balíček,“ podotkl k tomu, proč se scházel s Tluchořem. Nečas prý už byl v té době rozhodnutý, že v září 2013 oznámí odchod z politiky, a svému nástupci chtěl předat stranu konsolidovanou a nerozeštvanou vzájemnými spory.

Expremiér také tvrdí, že balíček by byl schválen, i pokud by pro něj trojice rebelů nehlasovala. „Tyto hlasy jsem nepotřeboval, tak jakou by mělo logiku, abych tyto poslance podplácel?“ zeptal se soudu. Navíc tvrdí, že v době, kdy se dověděl o rezignaci poslanců, ani netušil, kdo budou jejich náhradníci a jaký mají na balíček názor.

Nečasovi hrozí šest let vězení, Nečasové až osm

Nečas také zdůraznil, že rebelové si po složení mandátu výrazně finančně pohoršili, například Šnajdr přišel vedle poslanecké funkce i o pozici ve správní radě VZP a Tluchoř „šel na nulu“.

Popřel také to, že do jednání s rebelujícími poslanci jakkoliv zasahovali jeho dva spoluobvinění - tedy tehdejší šéfka jeho kabinetu a současná manželka Jana (dříve Nagyová) a Roman Boček, který býval Fuksovým náměstkem. U žádných klíčových rozhovorů podle Nečase nebyli, pouze domlouvali schůzky mezi ním a Tluchořem.

„Mezi mnou a panem poslancem Tluchořem bylo obrovské osobní napětí, dokonce by ho někdo mohl označit za nevraživost,“ vysvětlil Nečas a připomněl, že zařídil Tluchořovo sesazení z pozice předsedy poslaneckého klubu. Úkolem Bočka a Nečasové tak podle něj bylo toto osobní napětí obrousit.

Ve stejném smyslu stručně vypovídal i Boček. Na schůzkách se snažil Nečase s Tluchořem usmířit. „Žádná úvaha o tom, že by se vzdali mandátu, nikdy nepadla. Myslím si, že jsem nic špatného neudělal,“ prohlásil. Nečasová pouze přečetla stručné prohlášení, v němž uvedla, že „pokud s kýmkoliv hovořila, tak jenom obecně a v rámci standardního plnění pracovních povinností“.

Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože navíc čelí obžalobě z krácení daní u luxusních darů. Hlavní líčení bude pokračovat 7. září výslechem svědků.