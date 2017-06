Jan Macháček křtil novou knihu Na tříkolce mezi tanky

Věnuje se dění v Evropské unii, brexitu, volbě v USA – a samozřejmě i českou politickou a ekonomickou krajinu. Kromě souboru 111 vybraných článků za minulá období obsahuje publikace také rozsáhlý rozhovor s autorem o 80. a 90. letech vedený novinářkou Anastázií Harris.

Po roce 1989 spoluzakládal Jan Macháček týdeník Respekt, do něhož tehdy přispíval svými investigativními reportážemi s ekonomickou transformační tematikou.

Každý den píše pro server Lidovky.cz Monitor Jana Macháčka. Je považován za předního českého komentátora a analytika aktuálních otázek domácího a mezinárodního politicko-ekonomického dění. Sleduje témata, jako jsou krize eurozóny nebo evropská integrace. Zpracovává analýzy pro Český rozhlas a Českou televizi.

Macháček také učí na New York University v Praze a se svými přednáškami k tématům hospodářské politiky navštěvuje mezinárodní univerzity a konference. Je předsedou správní rady Institutu pro politiku a společnost. Do roku 2015 se jako předseda správní rady Knihovny Václava Havla několik let výrazně podílel na tvorbě programu instituce.

V osmdesátých letech se jako signatář Charty 77 angažoval v řadě disidentských a nezávislých publikačních aktivit. Jako člen Plastic People of the Universe působil na undergroundové hudební scéně, dodnes hraje na kytaru ve skupině Garage. Vydal knihu Mistři světa amoleta (2009) a za svou novinářskou činnost byl několikrát oceněn, například v roce 2010 získal Cenu Ferdinanda Peroutky.