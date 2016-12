POLEMIKA: Janda se brání Zemanovým útokům. Cenzuru tu nikdo neprosazuje

Pojďme si tedy rozpakovat, proč to není pravda. Cenzura je dle obvyklých definic zatajování informací, nebo zakazování jejich vydávání. Samozřejmě, že každý rozumný politik proti ní vystupuje, stejně jako proti terorismu.



Nechceme, nebudeme, a ani nemůžeme „cenzurovat“ internet.

1) Nebylo by to principiálně správné.

2) Přirozeně by to bylo protiústavní.

3) Jako nevládní organizace nemám jedinou možnost, jak bych to mohl dělat. České bezpečnostní instituce pořád dokola vysvětlují, že nic takového neplánují. Ani nemají jak.

4) V době internetu by to bylo absurdní, technicky by to nešlo provést, pokud bychom nechtěli českou demokracii přetvořit do autoritářského státu, jako jsou dnešní Rusko nebo Čína.

5) Upozorňování na dezinformace nebo finanční a personální struktury stojící za vlivem Kremlu v Česku není „cenzura“. Je to využití svobody projevu k tomu, abychom popsali to, co považujeme za hrozbu. Každý má právo říkat svůj názor, tak my říkáme ten náš. K tomu je svoboda projevu a k tomu je občanská společnost. Přesně to také odlišuje dnešní Česko od autoritářských režimů. V nich je svobodná a asertivní občanská společnost režimem utlačována a umlčována.

6) Pokud se libovolná firma rozhodne stáhnout inzerci z konkrétních webů, je to její svobodné rozhodnutí. Asi si nechce kazit jméno a financovat výrobu dezinformací. Na Slovensku to už díky projektu Konspiratori.sk udělalo přes 1400 společensky zodpovědných firem. Křičet v tom případě fráze o cenzuře je opět fakticky mimo - tyto soukromé firmy nikomu nezakazují vydávat jakýkoliv obsah, pouze se svými penězi odmítají podílet na jeho financování a kazit si tak značku.

7) Každý má právo dělat, o co se my s programem Kremlin Watch snažíme. Považujeme za (nikoliv jedinou, ale jednu z hlavních) hrozbu dezinformační projekty a nepřátelský ruský vliv. Což jsou někdy dvě separátní hrozby, někdy je to to samé - například v případě „Institutu slovanských strategických studií“. Každý má právo zkoumat a rozkrývat například evropský nebo americký vliv, každý si může zvolit a věnovat tomu svůj čas. A je na každém, zdali dokáže přesvědčit média, politiky a bezpečnostní instituce, že upozorňuje na vážnou hrozbou pro bezpečnost České republiky. Nám se to v případě hrozby dezinformačních projektů a nepřátelského ruského vlivu daří.

Shrňme si to velmi jednoduše:

Nikdo nikomu nic nezakazuje. Ufňukanost českých konspirátorů je často tak velká, že už jen otázka na jejich utajované financování nebo personální strukturu podle nich znamená „cenzuru“. Cenzuru ve smyslu zakazování vydávání jakéhokoliv legálního obsahu v Česku nikdo seriózní neprosazuje a nikdo jí nechystá. Nejsme v Rusku, nebo v Číně.