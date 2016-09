Cyklus velkoformátových obrazů Alfonse Muchy zobrazuje výjevy z dějin Slovanstva, polovina pláten se inspiruje motivy z české historie. Práce na tomto cyklu byla tak náročná, že ji Mucha nemohl sám financovat. Podpořil ho proto americký mecenáš Charles Crane, který ji chtěl představit nejen v Evropě, ale také v Americe. Podle závěti Alfonse Muchy se o velkoformátová plátna měla postarat pražská radnice a najít pro ni vyhovující prostory. Epopej však byla skladována několik měsíců za nevyhovujících podmínek v prostorách pražské školy, během války ji přesunuli na zámek Slatiňany u Chrudimi. Od 50. let byla v Moravském Krumlově, odkud ji v roce 2012 odborníci převezli do Veletržního paláce.



Odborníci se bojí poškození

Před pěti lety projevilo o Epopej zájem tokijské The National Art Center a poté několik kulturních institucí v Číně. Proti se však postavili čeští restaurátoři, kteří tvrdili, že by se při převozu mohla plátna poškodit. „Jsou to naprosto zbytečné obavy. Sám Mucha počítal s tím, že se bude Epopej převážet. Vytvořil důmyslný systém válců, na které se plátna navinou, je to přímo vymyšlené pro přepravu. Navíc, řadu let byla Epopej skladována v nevyhovujících podmínkách, teď je o ni konečně postaráno,“ sdělila Vlasta Čiháková-Noshiro, kurátorka japonské výstavy na tiskové konferenci ve Veletržním paláci. Turné po Japonsku a Číně koordinuje Galerie hlavního města Prahy a pražský magistrát ve spolupráci s partnery v Asii. Podle Libora Veselého, zástupce spediční společnosti Kunsttrans, budou plátna převezena do Japonska měsíc před zahájením výstavy. Instalace proběhne podle nejpřísnějších bezpečnostních podmínek.

V Tokiu budou k vidění také skici k Epopeji.

Výstava začne v březnu 2017 v The National Art Center v Tokiu, které v roce 2007 navrhl renomovaný architekt Kišó Kurokawa. Na ploše 2000 metrů čtverečních návštěvníci uvidí kompletní Epopej, v přilehlých prostorách bude otevřena doprovodná výstava ze sbírek Galerie hlavního města Prahy a japonských sběratelů. V expozici budou Muchova díla, která vznikla v Česku, ve Francii a v Americe, dále pak kresby, fotografie a dokumentace k Epopeji.



Kouzlo secesních tvarů

„Pro Japonce to je nejočekávanější výstava roku. O Muchu se začali zajímat už v meziválečném období. Fascinovalo je art deco, přejímali prvky evropského umění. Známé jsou kopie Muchových děl v literárním časopise Mjódžó nebo obálka k básnické sbírce od básnířky jménem Akiko Josano Rozcuchané vlasy (Midaregami) od malíře Takedži Fudžišimy z roku 1901,“ říká japanolog Petr Holý.

Podle Čihákové-Noshiro se Japoncům nejvíc líbí poetika Muchových ženských postav, především slavné plakáty Sarah Bernhardt nebo dekorativní cykly jako Čtvero ročních období. „Koncem 70. let přijel do Japonska Muchův syn Jiří, který netušil, jak se v Japonsku stane Muchovo dílo populární. Jeden japonský sběratel a mecenáš dokonce uvažoval o vybudování Muchova muzea, z plánů však sešlo, protože předčasně zemřel. Japonci Muchu už berou jako svého autora, tak nějak si ho přivlastnili. Předpokládám, že se na Epopej přijde podívat alespoň tři tisíce diváků denně. Tato výstava bude velmi důležitým připomenutím 60. výročí obnovení česko-japonských diplomatických vztahů. Příští rok má být rokem české kultury v Japonsku,“ říká kurátorka.

Po skončení výstavy v Tokiu bude Epopej převezena do Číny, do jednoho z největších čínských muzeí v Nankingu. Jaký bude další osud tohoto významného díla Alfonse Muchy, však není jasné.

V roce 2018 se Epopej vrátí do Prahy. „Zatím stále nevíme, kam ji umístíme. Často se zmiňuje, že si Alfons Mucha v závěti vymínil, aby pro tento cyklus byla postavena nová budova, to ale není pravda. Taková formulace v závěti není,“ sdělil Jan Wolf, radní pro kulturu z pražského magistrátu.