Neodvysílání aktuálního dílu Show Jana Krause na Primě ve středu večer vyvolalo silné reakce na sociálních sítích. Prima se hájí, že jí díl nebyl dodán včas. Ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský si pokládá otázku, zda šlo o cílenou cenzuru.

Televize Prima neodvysílala premiéru show Jana Krause s Jiřím Bradym a Danielem Hermanem. Cenzura na čínský povel? — Michael Zantovsky (@zantov) 26. října 2016

Místo dílu s Bradym nasadila Prima díl, kde vystupuje mimo jiné herec Jakub Prachař. Jeho sestra Mariana Prachařová se k tomu vyjádřila na twitteru.

Cenzura na Primě? Show Jana Krause byla dneska v repríze s mym bráchou, protože včerejší natočený díl se Primě asi nehodil)))) — Mariana Prachařová (@MariPracharova) 26. října 2016



Pořad televize poutala na svých stránkách ještě ve středu večer, kdy se díl měl vysílat. Poté uvedla, že se vysílat nebude, ale že je k dispozici na webu Primy. Ani tam ale pořad nejde dohledat. Ve čtvrtek ráno byly k vidění jen krátké upoutávky na oficiálním účtu pořadu na YouTube.

Znamená neodvysílání pořadu Jana Krause na TV Prima začátek "stabilizace společnosti" podle čínského střihu? To by bylo nepřijatelné! — Daniel Herman (@DanielDherman) 27. října 2016

Neodvysílání komentoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pro Český rozhlas Plus. Podle něj z toho články budou obviňovat prezidenta Miloše Zemana.

Veřejnost je podle @PREZIDENTmluvci znejistěna a bombardována články, které Zemana obviňují, naposledy, že ovlivnil vysílání @primatelevize. — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) 27. října 2016

Dalším z hostů v avizované Show Jana Krause byla Anna K. „TV Prima právě neodvysílala Show Jana Krause. Společně s dalšími osobnostmi i s mojí kapelou jsme se v úvodu dílu vyjádřili k pátečnímu státnímu svátku a udělování státních vyznamenání a podpořili jsme pana Jiřího Bradyho a Daniela Hermana, kteří byli se mnou hostem pořadu. Máme obavu, že v médiích ubývá prostoru, kde se lze svobodně vyjádřit. Mrazí nás z toho,“ uvedla zpěvačka ve svém facebookovém profilu.



Kytarista Roman Helcl, který doprovází v kapele Annu K., uvedl na svém facebookovém účtu, že by společnost už měla něco udělat. „Včera jsem měl intenzivní pocit, že navazuji na svého otce, který bojoval proti komunismu a v Hranicích vedl po listopadových událostech Občanské fórum. Společně se zakladateli Občanského fóra a dalšími osobnostmi jako jsou Jan Ruml, David Ondříček, Dan Bárta, Jiřina Šiklová, Helena Třeštíková, Pavel Liška, Táňa Fišerová nebo Michael Žantovský jsme se v úvodu Show Jana Krause (kde jsem byl s Annou K.), vyjádřili k pátečnímu státnímu svátku a udělování státních vyznamenání. Kromě toho jsme podpořili první hosty pořadu Jiřího Bradyho a Daniela Hermana. TV Prima celý díl stáhla a vysílá reprízu jiného. Je to hrubý zásah do svobody projevu, která zapadá do „nové“ plíživé normalizace, která nás zachvacuje. Není čas už s tím konečně něco udělat?“ napsal na svůj profil.

Úkol od Číňanů zněl jasně - přejít od slov k činům. Nebyl čas ptát se, kdo je v tý Show Jana Krause kdo. — Pavel Kalouš (@pavelkalous) 26. října 2016

Podle oficiálního vyjádření televize Prima nastal problém s první částí pořadu, která podléhá regulaci televizního vysílání. „Televize Prima by ráda odvysílala celý pořad tak, jak byl natočen. Podléhá však přísné zákonné regulaci televizního vysílání. Nelze vyloučit, že by úvodní část pořadu byla vyhodnocena RRTV jako porušení zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti,“ uvedla Prima.

Oficiální vyjádření televize Prima k neodvysílání dílu Show Jana Krause s Jiřím Bradym a Danielem Hermanem.

Umístění na oficiální internetové stránky pořadu by se tato regulace týkat neměla. Podle Primy je tak zveřejnění kompletního dílu na webu v rukách produkce Show Jana Krause.