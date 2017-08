Je načase oplácet, říkají oběti Katriny, ze kterých jsou v Houstonu hrdinové

HOUSTON Záchranářské týmy, i přes posilu v podobě národní gardy, nestíhají evakuovat obyvatele uvězněné vodou ve svých domovech. Do Houstonu míří skupiny dobrovolníků odhodlané pomoct, jak bude možné. Často přijíždí i z jiných států, motivovaní vzpomínkou na vlastní záchranu při předchozích přírodních katastrofách.

Skupina Cajun Navy vznikla v Louisianě poté, co oblast v roce 2005 zasáhl hurikán Katrina. Mnoho členů se tehdy ocitlo v podobné situaci, jakou dnes zažívají obyvatelé Houstonu: uvěznění v zaplavených domovech, zatímco čekali na pomoc od záchranářů. Tehdy se zakladatelé skupiny rozhodli vzít osud do vlastních rukou a vydali se zachraňovat své sousedy v rybářských a jiných člunech.



‚Je na čase oplácet‘

Od té doby skupina nabírá dobrovolníky, v současné době jich má přibližně tisíc. Většina z nich jsou lidé vlastnící člun, kteří vyrážejí přímo do akce, na facebookových stránkách skupiny jsou ale i lidé nabízející přístřeší již zachráněným obětem.

„Louisiana zažila dost hurikánů a pokaždé pro nás všichni přijeli, tak teď je na čase to oplácet,“ vysvětluje jeden z dobrovolníků, Brandon, svou motivaci pomáhat.



Skupina se pyšní tím, že při loňských povodních v Louisianě zasáhli dokonce rychleji než státní agentura pro management krizových situací. Rychlá byla i jejich reakce při současných povodních. Svět obletěla fotografie karavany aut, většina z nich táhnoucích člun, jak se vydává do nejhůře zasažených oblastí.



AMAZING. People headed west on 90 with their boats to rescue Houstonians. I am in awe. #Houston #HoustonFloods pic.twitter.com/jJIA1ARrgp — Ashlyn Shawver (@Ashlynshawver) 29. srpna 2017

Policie tweetovala o pomoc

Mezi dobrovolníky patří i vysokoškolský student, Austin Seth, který jel hodinu z domovského města, aby se dostal k těm, kdo potřebovali pomoc.

Vyrazil na výzvu houstonské policie, která na Twitteru zveřejnila příspěvek, ve kterém prosila kohokoli, kdo je ochotný pomoct a má k dispozici loď, aby se přihlásil. Za několik hodin, které Austin strávil v Houstonu, zachránil asi tucet lidí, stejně tak jako lodě, které míjel. Celý zážitek popsal jako „neskutečný.“



Anyone with a boat who can volunteer to help please call 713-881-3100 #HurricaneHarvey — Houston Police (@houstonpolice) 27. srpna 2017

Piráti záplav

Clyde Cain, který má na starosti facebookovou stránku organizace, pro CNN řekl, že na místě mají stovky dobrovolníků a zachránili již stovky obětí. Přesto se dobrovolníci ne vždy setkají s vděčností - jedna ze záchranných skupin přijela na adresu, kde měl kdosi prosit o pomoc, setkali se však s ozbrojenou skupinou, která se jim pokusila potopit lodě. Organizace však později potvrdila, že celý incident se i přes střelbu obešel bez zranění a že budou v záchranách pokračovat.