Je s námi konec? Ve světě měl premiéru dokument o globálním oteplování s DiCapriem v roli průvodce

Leonardo DiCaprio ve filmu Before the Flood (Je s námi konec?) | foto: National Geografic

Čtyři hvězdičky z pěti udělil respektovaný kritik britského deníku The Guardian dokumentárnímu filmu Before the Flood, který měl mezinárodní premiéru 3. října. Snímek, který sbírá pozitivní ohlasy i u dalších kritiků, je k vidění také v české verzi pod názvem Je s námi konec? na YouTube kanále National Geographic CZ.