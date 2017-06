‚Je to bláznovství, není rasista.‘ Rodina londýnského útočníka je v šoku

„Jsme strašně šokovaní, je to neuvěřitelné, stále jsme to pořádně nedokázali vstřebat,“ uvedli v prohlášení matka, sestra a neteř Darrena Osbornea. Podle britských médií je předpokládaný pachatel pondělního atentátu otcem čtyř dětí. „Celým srdcem jsme s těmi, kdo utrpěli zranění,“ stojí dále v prohlášení.



Osborne podle všeho krátce po nedělní půlnoci najel do skupiny muslimů, kteří po modlitbě během postního měsíce ramadánu vycházeli z komunitního centra. Část z nich právě poskytovala první pomoc muži, který se krátce před tím zhroutil, když do nich narazila dodávka.

Muž později zemřel, policie ale stále neví, zda jeho úmrtí souvisí s teroristickým činem. Dodávkou útočník zranil jedenáct lidí, devět z nich bylo převezeno do nemocnice. Šéfka londýnské policie Cressida Dicková v pondělí uvedla, že útok „zcela zjevně“ mířil na muslimy.

Podle prohlášení pachatelovy rodiny Osborne „není rasista“ a nikdy nevyjadřoval xenofobní názory. „Je to bláznovství. Je to čisté bláznovství,“ uvedli členové rodiny muže, kterého na místě zadrželi přítomní muslimové a následně jej předali policii.

Christine Osborneová, matka útočníka, popsala svého syna jako „složitou osobnost“. „Nebudu ho obhajovat, ale je to můj syn a je to pro mě hrozný šok,“ uvedla v rozhovoru poskytnutém televizi ITV. „Jsem skutečně zarmoucená z toho, co se stalo,“ řekla sestra podezřelého Nicola Osborneová agentuře PA.

Náměstek britské ministryně vnitra pro otázky bezpečnosti Ben Wallace už v pondělí informoval, že policii řidič dodávky nebyl znám jako někdo s krajně pravicovými názory. Podle agentury AFP v pondělí večer policisté prohledali jeho byt v Pentwynu, čtvrti velšské metropole Cardiffu. Z půjčovny vozů ve Walesu pocházela také dodávka, kterou útočník do davu lidí najel.