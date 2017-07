‚Je to blbost, takoví lidé u nás nejsou‘ říká o homosexuálech čečenský vůdce Kadyrov

„Je to blbost, takoví lidé u nás nejsou,“ prohlásil Kadyrov. „Kdyby byli, ať se jich ujme Kanada. Ať se od nás drží dál, mohou se o ně postarat a vyčistit jim krev,“ řekl. Média, která o pronásledování homosexuálů píší, označil Kadyrov za prodejné šejdíře, kteří se „budou zodpovídat nejvyššímu“.



2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO