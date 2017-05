‚Je to bojovnice‘. Dívka, která při útoku přišla o nejlepší kamarádku, je stále v kritickém stavu

Laura a Eilidh, dvě kamarádky ze skotského ostrova Barra si neskutečně přály navštívit koncert Ariany Grande v Manchesteru. Lístky na koncert dostala mladší Eilidh jako dárek k narozeninám a za dobré známky. Společně s nimi jela i Eilidhina matka Marion. Domluvily se, že se všechny setkají po koncertu před halou. To už se jim bohužel nepodařilo.

Podle serveru Telegraph byla poslední zprávu sms, kterou od dívek dostala matka Eilidh, že právě začala poslední písnička a že budou brzy venku. Vydala se tak ke koncertní hale, ale když dorazila, viděla jak z ní hekticky vybíhají lidé. Okamžitě pak začala po dívkách pátrat. Společně s ní i celé rodiny obou dívek.

Marion začala v Manchesteru po dívkách pátrat po hotelech i nemocnicích, snažila se sehnat informace od policistů, kterým poskytla detailní popis dívek, ale i oblečení, které měly daný večer na sobě.

Mezitím matka patnáctileté Laury pověsila na Twitter příspěvek s fotkou své dcery a o rok mladší Eilidh s popiskem: „Prosím..prosím retweetujte. Hledám svou dceru a její kamarádky. Laura Macintyrová a Eilidh Macleodová.“ Podobně se pokusila přes sítě nálezt dívky i Lauřina teta.

Please...please reetweet. Looking for my daughter and her friend . Laura Macintyre and Eilidh Macleod #manchesterattack pic.twitter.com/1N0cikPQEf