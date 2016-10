‚Je to mimořádný objev‘, říká o sto let neviděném Meliésově filmu Michal Bregant

Znovunalezený snímek otce filmových triků byl součástí krabice s filmy, kterou NFA získal od soukromého sběratele, jež si nepřál být jmenován. „Kolekce byla označená nápisem Neviditelné proměny, což je název známého Meliésova filmu z roku 1904. Když jsem si ale film pustila, bylo mi hned jasné, že jde o jiný film,“ říká filmová restaurátorka Jeanne Pommeau. Po podrobném bádání v archivech a analýze filmu, na němž je dokonce zachovaný původní Meliésův copyright, se ukázalo, že jde o film Soutěž eskamotérů (Match de prestidigitation) z roku 1904, který byl považován za ztracený. „Je to mimořádný objev, na který jsme velmi hrdí. Ztracené Meliésovy filmy hledá celý svět. Tenhle film nikdo neviděl víc než sto let,“ dodává Michal Bregant.



Z nalezeného filmu Georgese Meliése Soutěž eskamotérů. Nalezený snímek je opatřen originální autorskou značkou Georgese Meliése.

Součástí darované filmové kolekce byly ještě další dva snímky. Jeden z nich byl identifikován jako dílo vzniklé ve společnosti Pathé. Úvodní německý titulek Die Socke a děj odpovídají podle archivářů filmu La Chaussette, který firma vyrobila v roce 1905. Třetím snímkem je dílo společnosti Gaumont vzniklé v letech 1909 – 1910. Scénáře společnosti Gaumont z této doby jsou dochovány ve Francouzské národní knihovně v Paříži, proto se podařilo relativně snadno určit, že jde o film Amoureux de Madame z roku 1909, který byl zřejmě doposud také neznámý.



Meliése byl první filmový umělec

Gorges Meliése natočil kolem 500 filmů, z nichž se dochovala necelá polovina. NFA vlastní 21 - nyní už 22 - původních snímků. „George Meliése považujeme za tvůrce filmového představení, protože on byl první, kdo stvořil filmový příběh, ve kterém se něco děje. Do té doby šlo pouze o jakési filmové záznamy, ale Meliése chtěl, aby to byla show,“ vysvětluje vedoucí kurátorka NFA Briana Čechová. „Je to už umění, nikoliv atrakce. Jeho tvorba má osobitý styl, poznáme, že jde o Meliése nejen proto, že se ve filmu sám objevuje, ale protože má charakteristický rukopis - byl velmi talentovaný výtvarník a všechny kostýmy, které v jeho filmech vidíme, si dělal sám, stejně jako maloval kulisy, režíroval...takže jeho rukopis je velmi čitelný,“ dodává Čechová. Sám Meliés zažil ve svém osobním i profesním životě vzlety i pády, jednu dobu žil v zapomnění jako prodejce hraček a objevil ho až zvídavý novinář, který ho přiměl vyprávět jeho příběh. Jeho životem se inspiroval například režisér Martin Scorsese ve filmu Hugo a jeho velký objev.

Hodnota? Radost! říká restaurátorka

Hodnotu objevu nelze podle archivářů přesně vyčíslit. „Nedá se hodnotit jinak než radostí“, říká restaurátorka Jeanne Pommeau a dodává, že snímek rozhodně nebude nikdy na prodej, ale zůstane součástí Národního filmového archivu. Původní nalezená – vysoce hořlavá – nitrátová kopie bude nyní uložena v archivu a promítat se bude z 35mm kopie. „Samozřejmě jednou uděláme i digitální kopii, ale dokud to půjde, chceme, aby lidé film viděli co nejblíže jeho původní podobě na filmovém plátně. V nejbližší době plánujeme také prezentaci filmu ve Francii, kde je něj pochopitelně velký zájem,“ dodává ředitel NFA Michal Bregant.



Podobné dary, byť menšího významu, dostává podle něj archiv často. „Z poslední doby je to například krásný dar od Jiřího Stránského, který našel takřka po půl století na půdě kufr s rodinnými filmy, které zachycují celou rodinnou historii Stránských z doby před druhou světovou válkou,“ řekl Bregant. „Obdrželi jsme také dar od filmové historičky z Velké Británie, která kdysi na internetu našla 8mm kopii jednoho českého filmu, zakoupila ji a darovala nám ji do naší sbírky. To byl velmi důležitý dar, protože jsme za prvé zjistili, že takhle byl český film s Anny Ondrákovou pro domácí užití distribuován ve Velké Británii, a zadruhé je to film, který zrovna nebyl dochovaný v původní délce. Takže každou chvíli se něco takového přihodí a jsem za to velmi rád, protože veřejnost o nás ví. Teď například pořádáme den pro rodinné filmy Home Movie Day, kam můžou lidé přinést do kina Ponrepo svoje filmy, my jim je pomůžeme identifikovat, pomůžeme je vůbec promítnout, aby je viděli, a můžeme se o ně dále starat a pro původní majitele pořídíme kvalitní digitální přepis. To je také jeden ze způsobů, jak se naše sbírky rozšiřují,“ řekl Bregant.



Veřejnost bude moci znovuobjevený Meliésův snímek Soutěž eskamotérů zhlédnout 25. října v kině Ponrepo spolu s kolekcí dalších děl tohoto prvního filmového experimentátora.