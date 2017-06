Ludvík naznačil návrat do Motola. Většina neplatných hlasů byla pro mne, říká k prohře v Praze

Lidovky.cz: Řekl vám k průběhu volby volebního lídra ČSSD v Praze něco pan premiér?

S panem premiérem jsem mluvil před chvílí. Řekl mi jen, že je to škoda, protože samozřejmě nyní vyvstává problém, jak prezentovat zdravotnický program ČSSD. To teď bude velká potíž.

Lidovky.cz: Proč?

Nyní budou logicky nejvíce komunikovat lidé na kandidátkách. Když bude někdo komunikovat mimo, tak to bude s velikým handicapem. Zřejmě budeme muset hodně tlačit paní náměstkyni Lenku Tesku Arnoštovou (Ludvíkova blízká spolupracovnice – pozn.red.). Zatím je na pražské kandidátce na třetím místě.

Lidovky.cz: Kdo vystoupí na sobotní tiskové konferenci k prezentaci vašeho programu do voleb?

To já nevím. Ještě se musím zeptat volebního manažera Jana Birkeho. Původně jsem to měl být já, ale po sobotním výsledku si tím nejsem úplně jistý.

Lidovky.cz: Budete chtít zůstat viditelným politikem ČSSD?

Teď už je to jednoznačný. Nebudu v parlamentu. Bude také záležet na příští vládní sestavě, ale jinak se vracím do Motola.

Lidovky.cz: Co bylo z vašeho pohledu rozhodující na volbě lídra pražské kandidátky?

Kdyby se sečetly všechny hlasy, tak jsem vyhrál rozdílem několika desítek, možná až stovky hlasů. Mnoho hlasů bylo označeno za neplatné. Drtivá většinou z nich byla pro mne.

Lidovky.cz: Jak se to mohlo stát?

Hlasovací lístek byl velmi složitý. Kromě toho, že jste u mého jména musel zakřížkovat „ANO“, tak jste ještě musel škrtnout „NE“, a to ještě křížkem. Když to někdo škrtl jen jednou čarou, tak už to byl neplatný hlas. Takových věcí tam bylo podezřele mnoho. Celkem bylo neplatných 340 hlasů, což je strašně moc.

Lidovky.cz: Proč bylo tak vysoké číslo neplatných lístků?

Každý, kdo je členem strany, mohl přijít. Přišlo tuším 1099 lidí. Z nich byla ale třetina neplatná. Je vidět, že starší lidé si počínali jako u voleb, to znamená, že kroužkovali jen „ANO“. Nechci nikoho podezírat ze zneplatňování volebních lístků. Říkal jsem si, že kdybych prohrál s Dolínkem, to bych se na sebou musel opravdu zamyslet. Ono to ale spíš vypadá, že byl problém v komplikovaném hlasovacím lístku.

Lidovky.cz: Už minulý týden LN upozornily na to, že tábor okolo radního Dolínka instruuje členy strany, jak detailně v kroužkování a škrtání kandidátů postupovat. Nepodcenil jste jen přípravu?

Oni byli zkrátka skvěle organizovaná skupina, která na tom dlouhodobě pracovala, kdežto já mám své ministerské povinnosti. Spolehl jsem se na to, že každý delegát má svůj rozum, a ne že do něj bude někdo pod tlakem hustit.

Lidovky.cz: Ve volených postech strany se už přeci nějakou dobu pohybujete. Opravdu vás tento postup překvapil?

Počkejte, ale takto se hlasovalo prvně. Dřív se kandidátky sestavovaly na úrovni stranického ústředí, tedy na krajském výkonném výboru či ve vedení strany. Tentokrát je to poprvé, co se na volbě podílejí všichni členové strany.

Lidovky.cz: A o novince nebylo mezi straníky dopředu známo?

V Praze to byla naprostá novinka. Kupříkladu v krajích, kde se volilo loni, už to umějí. Ale protože v Praze krajské volby nebyly, tak jsme měli premiéru až nyní.

Lidovky.cz: Jinými slovy, kdyby se hlasovalo podle déle známých pravidel, tak byste byl zvolen lídrem?

Ano. Opravdu jsem si říkal, prohrát s Dolínkem, to už bych se nad sebou musel hluboce zamyslet.

Lidovky.cz: O čem tedy vypovídá volba pana Dolínka?

O složitosti procedury.

Lidovky.cz: Budete nového pražského lídra podporovat?

Určitě mu gratuluji a určitě budu se zvědavostí sledovat, jak se toho úkolu zhostí.

Lidovky.cz: Mě spíše zajímalo, jestli mu pomůžete v kampani.

Jak mu chcete pomáhat v kampani. V ní můžete běhat po ulicích a rozdávat letáky, mluvit však musí lidé na kandidátkách. Ti musí mluvit a vystupovat. Ve chvíli, kdy tam je někdo mimo kandidátku, tak je za šaška. To v podstatě nejde.

Lidovky.cz: Zaregistroval jste stížnosti na výsledek voleb?

Alespoň polovina hlasů musela být označena preferenčními hlasy. Mnoho lidí ale vyplnila pouze lídra a zbytek kandidátky neoznačili. Podle mých informací existují hlasy, že odevzdaných preferenčních hlasů bylo víc, takže se to bude muset zřejmě znovu sečíst.

Lidovky.cz: To by mohlo ovlivnit jaká místa?

Od druhého místa níže. Volby lídra se to netýká.

Lidovky.cz: Chcete si na regulérnost volby stěžovat?

Nechci to dělat. Pravidla byla nějak nastavená a holt Mladí sociální demokraté, které si tam přivedl pan Poche (vlivný pražský politik a europoslanec ČSSD), s moderními věcmi umí. Ti starší to tak úplně nezvládali. Strana to musí změnit v příštích volbách, protože tento systém je vyloženě nepřátelský vůči starším lidem.