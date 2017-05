Je to směšné, s odvoláním šéfa FBI nemáme nic společného, tvrdí Putin

Média a oponenti Trumpa kritizují kvůli podezření, že šéfa FBI odvolal kvůli vyšetřování údajného ruského vměšování do loňských prezidentských voleb v USA.



„Odvolání? Nijak to (rusko-americké vztahy) neovlivní. Nezlobte se, ale otázka se mi zdá směšná. Nemáme s tím nic společného. Prezident Donald Trump koná v rámci svých pravomocí, vymezených ústavou a zákonem. Co my s tím? Vždyť vidíte, se se chystám hrát hokej,“ řekl reportérce americké televize CBS Putin, který v hokejovém zápase podle ruských médií osobně vstřelil sedm gólů a zasloužil se tak o vítězství svého týmu v poměru 17 ku šesti brankám.

Obdobně se již dříve vyjádřil Putinův mluvčí. „Je to svrchované rozhodnutí prezidenta USA, které absolutně nemá a nemělo by mít žádný vztah k Ruské federaci,“ řekl v Moskvě novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Trump odvoláním šéfa FBI překvapil

Prezident Trump v úterý překvapil americkou politickou scénu odvoláním šéfa FBI, údajně kvůli chybám při vyšetřování skandálu kolem služební elektronické pošty jeho loňské volební soupeřky Hillary Clintonové. Bývalá ministryně zahraničí rozesílala e-maily ze soukromého poštovního účtu, což FBI označil za krajně lehkomyslné, nikoli ovšem trestné.

Podle názoru většiny amerických médií je ale skutečným důvodem Trumpův odpor k vyšetřování údajných zásahů Ruska do loňských amerických prezidentských voleb, které mělo Trumpa zvýhodnit. Kromě FBI skandál vyšetřují tři kongresové výbory, jejich pátrání ale do značné míry závisí na postupu FBI. Po vyhazovu Comeyho je nyní vyšetřování ohroženo, obávají se komentátoři.