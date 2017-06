,Tlučhuba,’ řekl Babiš o Zaorálkovi. ,Nebudu s ním hrát ping pong,’ reagoval ministr

Andrej Babiš byl v sobotu odpoledne hostem na rádiu Frekvence1, kde promluvil mimo jiné o svých vizích do budoucna, Čapím hnízdě, plánování svatby nebo nové knize. Hned na začátku rozhovoru ale komentoval současnou situaci v ČSSD.

Nového volebního lídra sociálních demokratů Lubomíra Zaorálka přitom stačil nazvat „kecalem, žvanilem a tlučhubou“. Údajně ale nevěděl, že tato slova jsou v češtině hanlivá. „On je v politice 27 let. Byl ještě ve Federálním shromáždění. Takže se živí politikou,“ doplnil na vysvětlení Babiš, který zopakoval, že se těšil na přímý souboj s Bohuslavem Sobotkou. Toho se teď ale nedočká.



Předseda hnutí ANO měl prý se Zaorálkem dříve dobré vztahy, ty se ale zhoršily během nedávné vládní krize. „On mě strašně zklamal. Já jsem někde řekl, že jsme byli na snídani a v tom momentě se v rámci ČSSD dostal do šílené situace jako všichni, s kterými jsem nějak diskutoval normálně. Takže potom se to snažil odčinit a neuvěřitelně lhal a neuvěřitelně poškodil paní náměstkyni Schillerovou. A skutečně brutálně, brutálně lhal,“ sdělil Babiš.

Babiš prý nezvažuje ani to, že by svého současného největšího soupeře pozval na červencovou svatbu jako hosta. „Určitě pan Zaorálek by tam mohl vystoupit, on občas je i vtipný, jako komediant možná,“ vtipkoval.

Sám Lubomír Zaorálek ale údajně s předsedou hnutí ANO nehodlá vést slovní přestřelku podobnou ping pongu. „Chci s ním vést debatu o programu a směřování země, ne o nás dvou,“ sdělil serveru Lidovky.cz volební lídr ČSSD.