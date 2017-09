Je to zneužití české vlajky, říkají o billboardech prezidentští kandidáti

PRAHA Dneškem počínaje měli řidiči projíždět kolem dálnic a silnic prvních tříd, aniž by na ně shlíželi z billboardů politici nebo je rozptylovaly reklamy rozeseté podél vozovky. Reklamní společnosti totiž měly do včerejška poutače podle již pět let starého zákona odstranit. U dálnic jich stojí kolem osmi set, celkem jich je až tři tisíce.

Les značek však nezmizel, jen se změnil jejich obsah. Řidiče tak čeká cesta kolem českých vlajek, které na reklamní plochy nechaly vylepit reklamní společnosti na protest proti nařízení. Billboardy demontovat odmítají. A česká vlajka, která se podle zákona nesmí odstranit, protože je státním symbolem, by mohla sloužit jako zástěrka pro to, aby se případný spor pozdržel.



„Vlajku jsme použili jako symbol, jenž má upozornit na to, že zákon je nesmyslný,“ řekl mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa s tím, že zákaz billboardů je protiústavní.



Nejvyšší ústavní činitelé a prezidentští kandidáti, které LN oslovily, se shodují, že použití vlajky takovýmto způsobem je nevkusné. „Majitelé by měli uposlechnout zákon a billboardy by měly od dálnic zmizet. Používání státních symbolů za účelem emotivní kampaně soukromých subjektů ve sporu se státem považuji za nevhodné,“ vzkázal LN přes svého mluvčího premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Shodně to vidí i šéfové obou parlamentních komor. Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) řekl: „Vlajku beru jako symbol naší kontinuity s Československem a jako symbol nezávislosti našeho státu, který příští rok oslaví sto let.“

Že by se reklamní lobby nemělo ustupovat, naznačil i prezident Miloš Zeman.