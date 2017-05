40 let Star Wars: ‚Je vzrušující jako loňské předpovědi počasí.‘ Nové naději zprvu nikdo moc nevěřil

Obi-Wan Kenobi měl být původně blázen

George Lucas napsal postavu Obi-Wana Kenobiho jako zblázněného a zlomeného staříka, který si hlavu pročištuje až v průběhu filmu. Do této role si vysnil herce Aleca Guinnesse. Tomu se role nelíbila a ze začátku ji dokonce chtěl odmítnout. Lucas mu ale dovolil roli si upravit podle svého, což ostatní herci nesměli. Bylo to i tím, že Mark Hamill, Carrie Fisherová a Harrison Ford byli teprve vycházejícími hereckými hvězdičkami, zatímco Guinness byl již herecká legenda s Oscarem (a dvěma nominacemi) za hlavní roli ve filmu Most přes řeku Kwai. Jeho diametrálně odlišný Kenobi zapůsobil - Guinness za něj obdržel třetí nominaci na Oscara.

Brian de Palma přepsal úvodní text

Není tajemstvím, že režisér Brian de Palma (Zjizvená tvář, Carrie, Neúplatní) s Georgem Lucasem jsou kamarádi. Oba uspořádali společný casting, když Lucas hledal herce do Nové naděje a Palma do Carrie. Zájemce si různě přehazovali - William Katt, finalista na roli Luka Skywalkera, nakonec hrál Toma Rosse v Carrie. George Lucas pak uspořádal pro Palmu a několik jejich přátel soukromé promítání nedokončené Nové naděje. Brianu de Palmovi ale přišel ikonický „jedoucí“ text na začátku (který se stal symbolem každého filmu série Hvězdných válek) příliš těžkopádný a suchý. Pro Lucase ho tak celý předělal.

George Lucas nemluvný

Na place si herci často stěžovali na to, že s nimi Lucas příliš nekomunikuje. Jeho příkazy se údajně omezily téměř jen na „rychleji“ a „s větší razancí“. Když při natáčení ztratil hlas, produkce mu vyrobila dvě tabulky, na kterých měl napsáno právě tyto pokyny a hercům je ukazoval. Během produkce se také herci údajně snažili Lucase rozveselovat, neboť jim často připadal jako když se utápí v depresích.

Nízký rám dveří



Když Stormtroopeři (vojáci impéria) vstupují v jedné scéně do místnosti, kde se nacházejí R2-D2 a C3PO, jeden je tak vysoký, že uhodí hlavou do rámu dveří. Tato původně nehoda byla ve filmu ponechána jako takový malý žert. Ve speciální edici z roku 1997 je k úderu dokonce uměle přidán zvukový efekt.

Darth Vader nadvakrát

David Prowse fyzicky ztvárnil Darth Vadera. James Earl Jones mu propůjčil hlas. Tito dva se při natáčení nikdy nepotkali.

Nikdo filmu nevěřil

Georgi Lucasovi bylo jasné, že si ukousl příliš velké sousto. Svůj návrh vzal do studií Universal Pictures a United Artists. Tam mu řekli, že do projektu nepůjdou, protože má příliš nejasný výsledek. Chytlo se až studio Fox, které ale ve financování stejně dalo přednost snímku Alej zatracení na motivy knihy Rogera Zelazneho. Lucasovi studio dávalo hodně najevo, že si od jeho snímku moc neslibuje. Alej zatracení nicméně naprosto propadla po komerční stránce a studio Fox se raději pustilo do Nové naděje. Tou dobou svému filmu nevěřil už ani Lucas. Během americké premiéry raději odcestoval na dovolenou na Havaj. Společnost mu dělal Steven Spielberg a údajně právě během této dovolené přišli na nápad na film Dobyvatelé ztracené archy (1981).

Ne všichni kritici byli nadšení

Nová naděje byla po svém uvedení okamžitým hitem, který si zamilovalo publikum i téměř všichni kritici. Někteří velmi respektovaní recenzenti ale film zrovna nešetřili. John Simon, recenzent pro New York Magazine o filmu napsal: „Je vzrušující asi jako loňské předpovědi počasí.“ Mark Hamill Skywalkera zahrál „nenápaditě“ a Carrie Fisherová byla ve své roli „příšerná“. „Nová naděje nemá žádnou lyriku, žádnou emoční hloubku,“ napsala Pauline Kael, kritička The New Yorker a v té době jedna z nejrespektovanějších osob v branži.