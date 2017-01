Jeden velký chaos. Trumpův zákaz se týká zřejmě i špičkových sportovců a politiků

Donald Trump získává v posledních dnech odpůrce, mezi něž se začínají řadit i ti, kteří ho původně volili a podporovali. Imigrační výnos, kterým Trump pozastavil program pro přijímání uprchlíků do USA, přinesl obrovský zmatek. Lidé jsou zastavováni na letištích, hranicích a nesmějí do země.



Do USA tak zřejmě nesmí například britský poslanec za konzervativní stranu Nadhim Zahawi se svou ženou. Ten má sice občanství pouze britské, ale protože se narodil v Íráku, do Spojených států by mu měl být odepřen přístup. „Poprvé ve svém životě jsem pocítil, co znamená slovo diskriminace. Je to smutné,“ uvedl pro BBC. Zahawi upozornil nejen na lidi ve vysokých pozicích, jako je on, ale i na uprchlíky. „Pro uprchlíky ze Sýrie, pro než byla vždy Amerika byla zárukou bezpečí, lidskosti, zájmu a svobody, je nyní hlavním vzkazem ,nejste vítáni‘, a to je kruté,“ vyjádřil se pro BBC.

Nadhim Zahawi (Twitter) @nadhimzahawi I'm a British citizen & so proud to have been welcomed to this country. Sad to hear ill be banned from the USA based on my country of birth odpovědětretweetoblíbit

Jaký bude osud studentů?

Dva poslancovi synové navíc studují na Princetonské Univerzitě v New Jersey. I na ně a na další studenty se zřejmě nařízení vztahuje. Sajad Koushkbaghi, sedmadvacetiletý student, řekl, že se bojí odjet z USA za svou rodinou do Íránu, protože by se nemusel vrátit zpět. Nyní lituje, že jel studovat do Spojených států. „Měl jsem možnost studovat v Austrálii, ale vybral jsem si Spojené státy. Je to moje chyba.“

Podobně je na tom i Hoda, Íránská studentka marketingu na Univerzitě Jižní Californie. Ta by měla v květnu promovat a nyní neví, co bude dál. „Byla jsem nadšená, že v květnu odpromuju. Teď mám zlomené srdce. Nemám tušení, co budu dělat.“ Hoda se bojí, že po dokončení studií nebude moci hledat práci ve Spojených Státech, protože nebude mít vízum. Pokud by však odešla, musela by se odloučit od svého manžela, kterému k dokončení studií zbývají ještě tři roky.

Další studenti začali zvažovat své plány na studium v USA. Student Teheránské Univerzity Mohammad Saghafi pro CBC řekl, že po ukončení studií v Teheránu bude velmi přemýšlet o tom, zda bude chtít dál pokračovat ve studiích ve Spojených státech. „Možná se budu dál vzdělávat v Kanadě nebo v Německu. Tamější lídři se nechovají jako puberťáci,“ uvedl.



Pro královnu rytíř, pro Trumpa vetřelec

Jedním z těch, jejichž vstup do Spojených států je ohrožen, je čtyřnásobný olympijský vítěz na dlouhé tratě Sir Mo Farah. Zatímco královna Alžběta ho na začátku roku povýšila do šlechtického stavu, Trump mu nyní možná zakáže návrat do země, ve které Farah již šestým rokem trénuje a žije. A to jen proto, že pochází ze Somálska, které je na seznamu „zakázaných“ zemí. Jeho návrat do amerického Portlandu, kde žije jeho rodina, je nejistý navzdory tomu, že nemá dvojí občanství ani nevlastní somálský pas.

Mo Farah na svém facebookovém profilu vyjádřil znepokojení nad tím, že svým čtyřem dětem bude možná muset říci, že „tatínek domů nepřijede“. Mo Farah je v současnosti před srpnovým světovým šampionátem v Londýně na přípravném soustředění v Etiopii a do Spojených států nemá v plánu se v následujících týdnech vracet, přesto situaci intenzivně řeší. Trumpův zákaz je podle něj výsledek ignorance a předsudků. „Udělal ze mě vetřelce.“



Zákaz se může dotknout i některých profesionálních sportovců hrajících v USA.

Ovlivněno bude i předávání Oscarů

Trumpovo nařízení ovlivní i slavnostní předávání Oscarů. Podle něj by neměl být do Spojených států vpuštěn Íránský režisér Asghar Farhadi, který je na Oscara nominován za film Klient. Na protest se proti tomu postavila například herečka Taraneh Alidoostiová, která ve filmu hraje. Na svém twitteru napsala, že se nezúčastní předávání cen a že zákaz považuje za rasistický. Sám Farhadi v neděli večer vydal prohlášení, že na protest také nepřijede.



Zákaz se zatím vztahuje i na držitele Zelených karet. Na letišti byl proto například na několik hodin zadržen pár Íránských zdravotně postižených seniorů, kterým je 83 a 88 let.

Podle webu deníku The New York Times by se na držitele Zelených karet mělo nařízení nemělo vztahovat. Naznačil to ředitel kanceláře Bílého domu Reince Priebus, zároveň ale upozornil, že celníci budou mít možnost zadržet a vyslýchat cestující z určitých zemí. Informaci potvrdil Reuters i demokrat Chuck Schumer, který uvedl, že by se podle šéfa vnitřní bezpečnosti Spojených států Johna Kellyho nařízení nemělo vztahovat na držitele Zelených karet. Exekutivní nařízení tak bude předmětem diskuzí v následujících dnech.

Zákaz vyhošťování

Newyorský soud dočasně zakázal vyhošťování cizinců, na které se imigrační výnos vztahuje. Ochránil tak před výkonem Trumpova příkazu až několik stovek lidí, které úřady většinou zadržely na letištích s platnými americkými vízy a hrozila jim deportace.

Nařízení brání lidem vidět své rodiny. Jedním z nich je Shadi Sabbagh, čtyřicetiletý muž z Damašku, který nemůže navštívit svou sestru, která žije v USA. Zákaz je podle něj proti přírodě. „Amerika je národ imigrantů. Nikdo přeci nemůže imigraci zakázat,“ uvedl pro CBS. „Je snad naše chyba, že nějací muslimové spáchali zločin? Proč bychom za to měli my, křesťané, nést následky?“

Mnoho lidí bylo zadrženo na letištích, někteří z nich museli na propuštění čekat i devatenáct hodin. Byl mezi nimi i Irácký překladatel, který dvanáct let pracoval pro americkou armádu.

Proti Trumpovi se v posledních dnech postavilo mnoho důležitých představitelů států i obyčejných lidí. Bývalý šéf CIA David Ignatius například na Twitteru označil imigrační výnos za „dar Islámskému státu“.

V Americe se lidé začali bouřit, protesty probíhají na letištích i v ulicích. Ve Spojeném království vytvořili petici, která má zabránit Trumpově státní návštěvě. Tu podepsalo již přes 400 tisíc lidí, což znamená, že ji Parlament bude muset projednat.

Problémy mají i aerolinky

Nařízení zasáhlo takřka všechny sféry společnosti. Kromě aerolinek mají problém i firmy zaměstnávající velké množství lidí po celém světě, jako jsou Google, Apple, Microsoft nebo Amazon. Například společnost Google proto vydala prohlášení, ve kterém prosí své zaměstnance, aby v následujících týdnech neopouštěli Spojené státy.

Trump sice tvrdí, že chce svou zemi chránit, výsledky jeho snažení tomu ale neodpovídají. Některé jsou spíše tragikomické. Na letišti ve Philadelphii nebyla například do Spojených států vpuštěna šestičlenná rodina ze Sýrie, přestože se jedná o rodinu ortodoxních křesťanů.



Zajímavé také je, že se zákaz nedotýká zemí, kde podnikají Trumpovy organizace nebo kde Trump plánuje uzavření obchodních smluv, přestože jsou převážně muslimské a podle Trumpa by tedy měly být v programu zahrnuty. Jedná se o Egypt, Turecko a Saudskou Arábi, upozornila agentura Bloomberg.

Právě na Saudskou Arábii jako centrum obchodu upozornil Omid Nouripour, německý poslanec původem z Íránu, který se řadí mezi 10 tisíc Němců s dvojím občanstvím, jichž se exekutivní příkaz týká. Označil nový americký zákon za „gesto, které by mohlo ublížit stovkám tisíc lidí“. ̈

Teroristů z 9/11 by se nařízení nedotklo

Kdyby nařízení vyšlo před nejtragičtějším teroristickým útokem světa z 11. září 2001, na vývoj událostí by nemělo žádný vliv. 19 teroristů al-Káidy totiž bylo ze zemí, které zůstaly imigračním výnosem nezasaženy: Saudské Arábie, Egypta, Spojených Arabských Emirátů a Libanonu. Podle studie amerického Cato Institute se zákaz vstupu lidí sedmi muslimských zemí týká států, jejichž teroristé mezi lety 1975 - 2015 v USA nikoho nezabili.