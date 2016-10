O jakou stranu jde, ani jméno kandidáta, sdělit nechtěla s ohledem na vyšetřování případu. Na sčítání hlasů to však podle informací z Krajského úřadu v Liberci nemá vliv.

Policie podle Šrýtrové zahájila vyšetřování pro podezření z maření přípravy a průběhu voleb a referenda a také z neoprávněného nakládání s osobními údaji. „Neznámému pachateli za to hrozí až tříleté vězení,“ doplnila policejní mluvčí. Nespokojený kandidát se dnes dopoledne dostavil na Krajský úřad v Liberci, potvrdila vedoucí oddělení voleb Pavlína Kroupová.

„Do protokolu prohlásil, že ke kandidatuře nikdy nedal souhlas. Poté, co jsem mu ukázala podpis na jeho prohlášení, řekl, že podpis není jeho. Dohodli jsme se, já jsem kontaktovala policii, protože se rozhodl podat trestní oznámení,“ popsala událost Kroupová. Uvedla, že informovala zmocněnce oné strany, o koho jde, však s ohledem na vyšetřování sdělit nesměla.

V Libereckém kraji se voliči vybírali nové zastupitelstvo ze 705 kandidátů, z toho 467 bylo mužů a 238 žen, z 19 politických stran a hnutí. „Dělám volby od roku 1992 a je to poprvé, co se mi něco podobného stalo,“ řekla Kroupová. Na sčítání volebních hlasů podle ní tato událost vliv mít nebude. „V tuto chvíli je ta věc v rukou orgánů činných v trestním řízení a my budeme čekat, jestli tento kandidát bude zvolen do zastupitelstva,“ poznamenala. Co v takovém případě dělat, bude ale teprve zjišťovat. „Jde o velmi nestandardní záležitost,“ dodala Kroupová.