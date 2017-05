Zastřelili jednoho ze šéfu sicilské mafie. Projížděl se centrem města na kole

23:22

Británie zažívá nejvyšší stupeň pohotovosti již potřetí za 11 let, kdy škála teroristického ohrožení existuje. Poprvé to bylo v roce 2006, kdy byl zmařen útok v letadle pomocí tekutých chemikálií. Podruhé to bylo v roce 2007, kdy přišel pokus o atentát v londýnském nočním klubu a kdy došlo k útoku na letišti v Glasgow.